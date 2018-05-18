Ара Баблоян подписал протокол о прекращении депутатских полномочий Армена Бабаяна

Согласно официальному сайту Национального Собрания, председатель парламента Ара Баблоян подписал протокол о прекращении полномочий депутата Армена Бабаяна.

Отметим, что А. Бабаян был избран депутатом по пропорциональному списку АРФ Дашнакцутюн.