Среда, 23 мая
Օбщество

Ара Баблоян подписал протокол о прекращении депутатских полномочий Армена Бабаяна



Согласно официальному сайту Национального Собрания, председатель парламента Ара Баблоян подписал протокол о прекращении полномочий депутата Армена Бабаяна.

Отметим, что А. Бабаян был избран депутатом по пропорциональному списку АРФ Дашнакцутюн.  


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