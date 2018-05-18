Работники компании Эрнекяна рассказали, как отравились

Жительница села Мясникян Армавирской области, Соня, уже десять лет работает в ООО “Земли Армении”, которое принадлежит аргентинскому бизнесмену армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну. Соне 57 лет. Она работает на виноградниках. Работой довольна, говорит, это лучше, чем сидеть дома.

“Работа спокойная, руководство хорошее. В день платят 6000 драмов. Питание, кофе, одежду и обувь предоставляет компания. Мы довольны. Раз в год проходим медобследование, поэтому не можем понять, почему так получилось”,- сказала Соня.

Наша собеседница – одна из 80 работников, которые были госпитализированы в связи с пищевым отравлением, полученным на виноградниках компании Эрнекяна. По словам Сони, раз в неделю за счет работодателя им приносят различную еду: плов, котлеты, мясо птицы, бутерброды с картошкой. Вчерашнее меню состояло из гамбургеров с куриным мясом и картошкой. Соня поела только гамбургер с картошкой.

На обед ушли в 12 часов, а где-то к 13 часам возобновили работу. Спустя 1-2 часа самочувствие работников стало ухудшаться.

“К картошке, наверное, тоже немного пристало, поэтому на меня подействовало позже. Я ночью почувствовала боль в желудке, меня тошнило”,- рассказала Соня. Сегодна утром она решила навестить в больнице племянника, который тоже отравился. Но по дороге женщине стало плохо. Она с трудом добралась до больницы, где ее сразу же госпитализировали.

Соня уверяет, что еду никогда не оставляли на солнце. Утром сообщают число вышедших на работу людей, и в соответствии с этим готовят еду, которую доставляют в перерыв непосредственно на виноградники.

Рипсиме Хачатрян

У другой работницы компании, Рипсиме Хачатрян, сперва началось головокружение. Женщина подумала, что перегрелась на солнце. Потом появились тошнота, учащенное сердцебиение. Рипсиме сразу госпитализировали в армавирский медцентр, а затем в медцентр в Мецаморе. Позже появились симптомы отравления – высокая температура, боль в животе и т.д.

“Мы поели наши обычные бутерброды с сыром, куриным мясом и картошкой. И все сразу почувствовали себя плохо”,- сказала женщина.

Бригадир рабочей группы Вардитер Мартиросян тоже находится в больнице. В ее группе 30 человек. У части из них появились симптомы отравления.

“Не могу сказать, почему одним стало плохо, а другим – нет. Эти бутерброды мы ели и раньше. В течение недели меняют содержимое – то колбаса, то куриное мясо и так далее. То, что приносят, едим сразу, на солнце ничего не остается”,- заверила Вардитер.

Директор медцентра “Мецамор” Микаел Ванян рассказал Hetq.am, что поток больных начался вчера с 18 часов. Больные сперва обратились в армавирскую больницу, к 20.30 было госпитализировано уже 58 человек, еще 19 были доставлены в инфекционное отделение, которое действует в здании Мецаморского медцентра. Людей доставили и в другие отделения больницы.

Состояние четырех работников было тяжелым, их поместили в реанимацию. Сегодня утром большинство пострадавших выписались из больницы. Под наблюдением врачей остались четверо.

“Получив известие о случившемся, мы сразу же мобилизовали весь персонал. На первый взгляд это было пищевое отравление, однако учитывая то, что была массовая вспышка, то обсуждались и другие варианты. Слава Богу, тяжелых больных нет”,- сказал Микаел Ванян, добавив, что у больных взяты пробы для првоедения лабораторной экспертизы.

В следственном управлении Армавира уже возбуждено уголовное дело по факту отравления группы сотрудников ЗАО “Земли Армении”. Согласно полученным данным, около 12-13 часов дня 247 работников компании поели гамбургеры с куриным мясом, сыром, картошкой и зеленью, которые поставило частное предприятие “Альвина Мелконян”. Вместе с гамбургерами работникам принесли черешню от того же частного предпринимателя и воду ЧП “Вазген Гукасян”.

Уголовное дело возбуждено по признакам ч.1 ст.277 УК РА – нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Ведется следствие.