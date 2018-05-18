В общине Лусаовит установлена французская сейсмостанция

На днях на территории общины Лусаовит Тавушской области специалисты территориальной службы сейсмозащиты Министерства чрезвычайных ситуаций установили в рамках армяно-французского сотрудничества еще одну новейшую цифровую сейсмостанцию. Это четвертая из шести сейсмостанций, предоставленных ТССЗ французскими коллегами в 2017 г. Еще две сейсмостанции будут установлены в мае-июне этого года.

Кроме того, французская сторона поставит 6 акселерографов – приборов для регистрации ускорений, которые бдут установлены в шести наблюдательных пунктах вокруг Армянской АЭС. Об этом сообщает МЧС.