Зараженное сальмонеллой куриное мясо на армянском рынке: реализация вместо уничтожения

Два дня назад около 80 работников одной из компаний в Армавирской области отравились сэндвичами с куриным мясом. Причиной отравления стал возбудитель сальмонеллоза.

Изучение отчета Контрольной палаты 2017 г. показало, что куриное мясо с нарушениями бактериологических показателей несколько раз попадало на армянский рынок с разрешения Государственной службы безопасности пищевых продуктов, так как повторная экспертиза признавала данный продукт безопасным.

8 февраля и 2 марта 2018 г. из-за нарушений все тех же бактериологических показателей на таможенном пункте был пресечен ввоз 7 и 50 тонн бразильского куриного мяса.

7 тонн курятины должны были быть переработаны и использованы в производстве колбасы, однако в результате нескольких запросов нам удалось выяснить, что на днях эта партия должна будет уничтожена.

Несколько месяцев назад, когда была проведена лабораторная экспертиза представленных Hetq.am образцов импортного куриного мяса, мы написали, что ГСБПП не осуществляет надлежащий пограничный контроль, из-за чего на армянский рынок попадает мясо, зараженное сальмонеллой и листерией.

8 февраля и 2 марта 2018 г. в Армению было ввезено куриное мясо бразильской компании “Seara Alimentos Ltd”. Около 7 тонн мяса (6930 кг) импортировала компания “Мит Импорт”, 50 тонн – компания “Комсал”.

В конце марта мы направили запросы в Комитет госдоходов и Госслужбу безопасности пищевых продуктов с просьбой предоставить информацию о судьбе этих двух партий куриного мяса.

В середине апреля КГД сообщил Hetq.am, что никакого акта об уничтожении указанных партий мяса нет.

По имевшимся у нас сведениям, еще в марте этого года армянская компания “Арделикатес” представила в ГСБПП обязательство о закупке ввезенных компанией “Мит Импорт” 6930 кг зараженного сальмонеллой замороженного куриного мяса, которое должно было быть обработано и использовано в производстве полукопченой колбасы.

ГСБПП дала согласие, указав на необходимость соблюдения всех требований процесса обеззараживания мяса и осуществление данного процесса под контролем инспекторов Госслужбы.

Принятое ГСБПП решение как минимум противоречит действующим техническим регламентам, так как полукопченая колбаса, согласно установленным стандартам, изготавливается из говядины, свинины, баранины, но не из курятины, а тем более замороженной более одного раза.

Однако спустя полтора месяца, 16 мая, КГД сообщил, что вопрос 6930 кг замороженных куриных окорочков включен в повестку заседания межведомственной комиссии с целью организации работ по уничтожению 23 мая товаров, оформленных по соответствующей таможенной процедуре .

В компании “Арделикаетс” подтвердили заключение договора о приобретении куриного мяса, отметив, однако, что ГСБПП не представила лабораторное заключение по образцу мяса, которое свидетельствовало бы о том, что оно может быть использовано в производстве. “Мы это мясо не получали. Оно было уничтожено компанией “Мит Импорт”,- сообщила сотрудница “Арделиатеса”, добавив, что в их компании “переработка вообще не проводится”.

Директор компании “Мит Импорт” Левон Бадеян сообщил Hetq.am, что они провели исследование образца мяса в лаборатории ГБСП и получили отрицательный ответ. В настоящее время мясо находится на таможенном складе и подлежит уничтожению.

Бадеян подтвердил, что во избежание убытков они собирались каким-то образом реализовать мясо, однако в ГСБПП сказали, что нарушение не устраняется даже путем обработки мяса в условиях высоких температур.

Мы попросили Левона Бадеяна после процесса уничтожения предоставить нам соответствующие документы, акты и фотографии.

Отметим, что компания “Мит Импорт” не в первый раз ввозит в Армению мясо с нарушениями. В 2016 г. была пресечена попытка импорта этой компанией 19,8 тонн замороженного молотого куриного мяса “Винницкая птицефабрики”, в котором была обнаружена листерия.

По данным КГД, импортированные компанией “Комсал” 50 тонн замороженного куриного мяса в марте 2018 г. были реэкспортированы из Армении.

Предстоящее 23 мая уничтожение куриного мяса – один из редких случаев, так как, согласно отчету Контрольной палаты 2017 г., мясо с нарушениями бактериологических показателей в основном попадает на армянский рынок либо после переработки, либо в результате поворной экспертизы, после которой оно признанестя безопасным.

Импортированные партии опасного мяса после повторной экспертизы были признаны безопасными

Импортировнное 25 января 2017 г. украинской компанией “Агор Овен” 21,8 тонн замороженного куриного мяса ГСБПП направила на экспертизу в лабораторию “Стандарт Диалог”.

В результате экспертизы в образцах мяса птицы была обнаружена сальмонелла. По решению Госслужбы безопасности пищевых продуктов указанная партия должна была быть уничтожена либо обеззаражена, однако спустя несколько дней мясо было направлено в Республиканский центр ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг (РЦВСФЛУ) при ГСБПП, который признал его безопасным. Компания получила сертификат безопасности, что позволило импортировать опасный продукт.

20 января 2017 г. импортированные 26 тонн замороженных куриных крылышек бразильской компании “Агрикола Джангелс” были направлены ГСБПП на экспертизу в лабораторию “Стандарт Диалог”. По результатам исследования выяснилось, что мясо содержит сальмонеллу и непригодно к употреблению в пищу.

На основании этого заключения Госслужба безопасности пищевых продуктов должна была принять решение об уничтожении или обеззараживании указанной партии, однако спустя 14 дней после выявления нарушения эта партия была направлена в лабораторию “FDA” при компании “Тонус-Лес”, которая признала куриное мясо безоапасным и выдала сертификат безопасности (N00006739), разрешающий импорт продукта.

Аналогичный случай произошел и 13 ноября 2016 г., когда лаборатория “Стандарт Диалог” обнаружила в молотом курином мясе “Винницкой птицефабрики” сальмонеллу и признала его непригодным для употребления в пищу. Между тем в РЦВСФЛУ, куда Госслужба отправила образцы мяса, признали продукт безопасным и выдали импортирующей компании соответствующий сертификат (N00006007).

Следует отметить, что РЦВСФЛУ не является референс-лабораторией и результаты ее экспертиз не могут считаться окончательными.

Мясо с кишечной палочкой пошло на консервы

25 августа 2017 г. ГСБПП провела мониторинг, в ходе которого были взяты образцы говядины, используемой для изготовления консервов. Экспертиза, проведенная в Республиканском центре ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг, выявила наличие в этой партии мяса кишечной палочки.

Соответствующие данные содержатся в отчете Контрольной палаты 2017 г.

1 сентября было отдано распоряжение о том, что все 25 тонн замороженной говядины с кишечной палочкой подлежат уничтожению либо обеззараживанию в течение 10 дней. Однако в тот же день директор компании обратился к начальнику ГСБПП с просьбой разрешить обработать данную партию мяса в условиях 100 0 C для дальнейшего использования при производстве консервов.

ГСБПП разрешила использовать сырье, имеющее нарушения технических регламентов է ММ ТК 021/2011 и ММ ТК 034/2013, тогда как положения составленного директором компании технологического распоряжения, согласно заключению инспектора ГСБПП, “не обеспечивают выполнение требований указанного распоряжения”.

Госслужба безопасности пищевых продуктов допустила и другие злоупотребления и нарушения закона, о которых Hetq.am расскажет в ближайшее время.