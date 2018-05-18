Среда, 23 мая
Внешняя политикаМеждународная политикаПолитикаМнение

Армения должна осудить спекуляцию вопросом Геноцида



Во взаимоотношениях Турции и Израиля вновь возникла напряженность. Посол Израиля в Анкаре выслан из Турции. Сразу после этого в израильском Кнессете, как и ожидалось, был поднят вопрос признания Геноцида армян.

Посла Израиля Эйтана Наэ не просто выслали из Турции, его публично унизили. Несмотря на дипломатическую неприкосновенность посла, сотрудники службы авиационной безопасности заставили его снять пиджак и ботинки. Более того, в аэропорт заранее были приглашены журналисты, чтобы запечатлеть этот “исторический” момент.

Ранее Турция отозвала своего посла в Тель-Авиве. Турецкая сторона объяснила свой шаг тем, что посол отказался заплатить за VIP-зал, а при прохождении через международный терминал необходимо подчиняться общим правилам. То есть со стороны посла это была спланированная акция.

В ответ Израиль потребовал от турецкого консула в Иерусалиме покинуть страну.

Усиление напряженности в отношениях двух стран обусловлено действиями израильских полицейских в секторе Газа, вследствие которых 60 арабов было убито, 2,7 тысячи человек ранено. Причиной столкновений стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.  

Граждан Армении должны интересовать три вопроса:

  • чем закончится турецко-израильский конфликт и как далеко пойдут стороны?

  • признает ли Израиль Геноцид армян и как в таком случае нам следует отреагировать?

  • почему Турция так “близко к сердцу” приняла гибель 60 палестинцев, но  осталась равнодушной к гибели в Сирии сотен тысяч арабов?

Турция – очень важный партнер для Израиля, и публичный скандал, по всей видимости, на этом закончится. Турции необходимо было всего лишь продемонстрировать свою решительность в деле защиты прав суннитов, чтобы усилить свое влияние в исламском мире. Это PR-акция, что очень хорошо понимают и в Израиле. Неслучайно, Турцию обвиняют в замене тюркизма Ататюрка на османизм. С другой стороны, в Турции предстоят выборы, и Эрдоган не мог упустить повод для повышения своего авторитета внутри страны.

Израильский сайт Newpress в аналитической статье “Развод и османская фамилия” пишет, что Эрдоган назвал Израиль “террористическим государством” только лишь с целью повышения своего политического рейтинга и что сейчас самый удобный момент признать Геноцид армян. Однако министр энергетики, водоснабжения и инфраструктур Израиля Штейниц отметил, что хотя для всего западного мира Турция стала головной болью, тем не менее, ни одна страна, исходя из realpolitik, не разрывает с ней отношений. Министр отметил, что эти шаги Эрдогана обусловлены предстоящими 24 июня в Турции одновременно парламентскими и президентскими выборами, поэтому не следует спешить портить межгосударственные отношения.

Штейниц ведет переговоры с Турцией вокруг важного договора о поставках в эту страну израильского газа.

Тем временем фракция партии “Еврейский Дом” представила в Кнессет резолюцию о признании Геноцида армян. Это значит, что евреи понимают, что Эрдоган устраивает шоу, и предупреждают его не выходить за определенные рамки. Фактически вопрос Геноцида армян в очередной раз используется в качестве дубины против Турции.

Министерству иностранных дел Армении пора уже выступить с предупреждением о том, чтобы Израиль прекратил использовать трагедию армян в качестве инструмента для достижения своих целей. Эта страна либо должна признать Геноцид, либо забыть об этом вопросе. В политике цинизм и безнравственность должны иметь границы.

И не надо бояться подобных заявлений. В Израиле достаточно честных, нравственных людей, которые будут приветствовать такую позицию и преисполнятся чувством уважения к Армении.


Главная страница



Комментарии (5)
1. Minas19:57 - 19 мая, 2018
I would say that beyond protesting the manipulation of the Genocide by Israel for political gain, Pashinyan's government needs to step to the plate and protest Israel's policy towards Armenians in the Old City, a presence that dates back at least 1,500 years. Rather than making grandiose, but welcomed promises, of launching a "repatriation" agenda, official Armenia needs to protect the national interests in places like Jerusalem and elsewhere where Armenians live in the diaspora. Armenia must halt its policy of neglect and rhetorical support of such issues and take a much more objective and targeted stance where Armenian national interests are threatened.
2. Ara20:55 - 19 мая, 2018
Turkey needs to accept what they did to the Greeks and Armenians and give back to make things right. If they don’t then they will have this issue forever.
3. Onnik Kiremitlian03:25 - 20 мая, 2018
It is the time and somehow long overdue to send a strong message to the Israeli government to stop manipulating the fact of Armenian genocide for their own geopolitical agenda. In this respect the government of Nikol Pashinyan should act without delay. This is what dictates our national interests and honour as Armenians. Not acting so will turn us into ridiculous bystanders in the eyes of those two countries (Turkey and Israel) and the world. Enough is enough!
4. joe16:43 - 20 мая, 2018
Let's be clear: israel will never ever recognize the Armenian Genocide because the CUP itself were mostly Zionist Jews, (See Sir Gerard Lowther, British Ambassador who witnessed the CUP take over and wrote volumes about how "it was a Jewish movement")..funded by European Jewish bankers to basically rid the Sultan from power and take control of the silk road trade routes with the eventual concoction of ridding the Armenians for theft of wealth and property but more importantly to make a clear path for newly found Caspian oil to be brought to markets without hindrance. It is NO surprise that today still, israel, Great Britain and the USA do NOT officially recognize the Armenian genocide and will never as it might lead to the eventual real actors. The idea of "real Politik" as the cause of not acknowledging the Armenian Genocide is false. There are many countries including Germany, that have officially recognized the AG and their relationship with turkey hasn't changed as a result. Armenians need not be afraid to know the truth of the main actors and planners of the Armenian Genocide and not just exclusively blame Turks and Kurds. KNOW THE TRUTH!
5. Azadhye00:38 - 21 мая, 2018
Every time there is an article about Armenia-Israel relations, I see an army of Israel haters complaining about Israel's reluctance to recognize the Armenian Genocide or the bad living condition of Armenians in Jerusalem. Truth is that there is no room for emotions in politics. Almost all Armenian communities in Middle East face the same problems or else how can you explain the fact that the total number of Armenians in Iran has shrunk to probably 10% of what it was 50 years ago. Armenia's so-called complementarity foreign policy has gradually turned into extreme passivity. A foreign policy which does not take any initiative to steer away from problems. When it comes to Israel, we have seen how Azerbaijan has strengthened its relations with them in the last one or two decades and how effective the Israeli weapons were during the April war. The Armenian government has been only justifying their foreign policy failures by blaming Azerbaijani oil money. No doubt, money makes huge difference but there are things even more important than money. After the April war, Israel sent a high ranking minister to Armenia, apparently for damage control. And then there was Nalbandians visit to Israel. No one knows what was discussed during those meetings but it was obvious that Israel was ready to take steps to strengthen ties with Armenia, to the extent that the Israeli minister announced in Armenia that Israel is ready to sell weapons to Armenia as well. Months later, Armenia voted in favor of the resolution condemning US decision to move its embassy to Jerusalem! Even some Turkish bloggers were surprised to see Armenia in the list of countries voting in favor of the resolution. Unlike Azerbaijan which has its commitments towards its Turkish/Muslim brothers, Armenia is free when it comes to Israel and Jerusalem. Now that Israel is so isolated over Jerusalem, it is a great opportunity for Armenia to present new ideas for betterment of relations. This might touch a few nerves in Iran and some Arabic countries with whom we have good relations but they are not in the position to dictate our foreign policy towards Israel, same way we don't dictate their foreign policy towards Azerbaijan or Turkey. Again, politics is the art of the possible. It is not about what is right or wrong, it is about what can you get done. If issuing a few statements about Israel's historical rights to Jerusalem or even Judea and Samaria will provide us with what we need to neutralize the Azerbaijani drones then who cares.
Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 