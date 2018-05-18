Армения должна осудить спекуляцию вопросом Геноцида

Во взаимоотношениях Турции и Израиля вновь возникла напряженность. Посол Израиля в Анкаре выслан из Турции. Сразу после этого в израильском Кнессете, как и ожидалось, был поднят вопрос признания Геноцида армян.

Посла Израиля Эйтана Наэ не просто выслали из Турции, его публично унизили. Несмотря на дипломатическую неприкосновенность посла, сотрудники службы авиационной безопасности заставили его снять пиджак и ботинки. Более того, в аэропорт заранее были приглашены журналисты, чтобы запечатлеть этот “исторический” момент.

Ранее Турция отозвала своего посла в Тель-Авиве. Турецкая сторона объяснила свой шаг тем, что посол отказался заплатить за VIP-зал, а при прохождении через международный терминал необходимо подчиняться общим правилам. То есть со стороны посла это была спланированная акция.

В ответ Израиль потребовал от турецкого консула в Иерусалиме покинуть страну.

Усиление напряженности в отношениях двух стран обусловлено действиями израильских полицейских в секторе Газа, вследствие которых 60 арабов было убито, 2,7 тысячи человек ранено. Причиной столкновений стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Граждан Армении должны интересовать три вопроса:

чем закончится турецко-израильский конфликт и как далеко пойдут стороны?

признает ли Израиль Геноцид армян и как в таком случае нам следует отреагировать?

почему Турция так “близко к сердцу” приняла гибель 60 палестинцев, но осталась равнодушной к гибели в Сирии сотен тысяч арабов?

Турция – очень важный партнер для Израиля, и публичный скандал, по всей видимости, на этом закончится. Турции необходимо было всего лишь продемонстрировать свою решительность в деле защиты прав суннитов, чтобы усилить свое влияние в исламском мире. Это PR-акция, что очень хорошо понимают и в Израиле. Неслучайно, Турцию обвиняют в замене тюркизма Ататюрка на османизм. С другой стороны, в Турции предстоят выборы, и Эрдоган не мог упустить повод для повышения своего авторитета внутри страны.

Израильский сайт Newpress в аналитической статье “Развод и османская фамилия” пишет, что Эрдоган назвал Израиль “террористическим государством” только лишь с целью повышения своего политического рейтинга и что сейчас самый удобный момент признать Геноцид армян. Однако министр энергетики, водоснабжения и инфраструктур Израиля Штейниц отметил, что хотя для всего западного мира Турция стала головной болью, тем не менее, ни одна страна, исходя из realpolitik, не разрывает с ней отношений. Министр отметил, что эти шаги Эрдогана обусловлены предстоящими 24 июня в Турции одновременно парламентскими и президентскими выборами, поэтому не следует спешить портить межгосударственные отношения.

Штейниц ведет переговоры с Турцией вокруг важного договора о поставках в эту страну израильского газа.

Тем временем фракция партии “Еврейский Дом” представила в Кнессет резолюцию о признании Геноцида армян. Это значит, что евреи понимают, что Эрдоган устраивает шоу, и предупреждают его не выходить за определенные рамки. Фактически вопрос Геноцида армян в очередной раз используется в качестве дубины против Турции.

Министерству иностранных дел Армении пора уже выступить с предупреждением о том, чтобы Израиль прекратил использовать трагедию армян в качестве инструмента для достижения своих целей. Эта страна либо должна признать Геноцид, либо забыть об этом вопросе. В политике цинизм и безнравственность должны иметь границы.

И не надо бояться подобных заявлений. В Израиле достаточно честных, нравственных людей, которые будут приветствовать такую позицию и преисполнятся чувством уважения к Армении.