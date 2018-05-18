Давид Тоноян посетил штаб Армии обороны

18 мая министр обороны Армении Давид Тоноян посетил с рабочим визитом штаб Армии обороны. Министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян представил оперативно-тактическую ситуацию в зоне конфликта, коснулся тех шагов, которые продолжают осуществляться в направлении укрепления оборонной системы республики.

В ходе совещания, в котором участвовали также министры иностранных дел Армени и Арцаха Зограб Мнацаканян и Масис Маилян, обсуждались различные вопросы повестки военного сотрудничества двух армянских республик.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах.