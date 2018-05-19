СМИ сообщили о выживших в авиакатастрофе Boeing на Кубе

РБК -Всего на борту самолета были 104 пассажира. Лайнер, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion, разбился при взлете из международного аэропорта Гаваны.

В катастрофе Boeing 737, который разбился при взлете из аэропорта Гаваны, есть выжившие, сообщает Associated Press. Агентство ссылается на неназванного военного офицера, который сообщил журналистам, что в катастрофе оказались только трое выживших, которые находятся в критическом состоянии.



О выживших сообщает и кубинская ежедневная газета Granma. По ее данным, в катастрофе выжили трое, они госпитализированы в критическом состоянии. Позже стало известно о том, что один из доставленных в больницу все же погиб. Все пассажиры были иностранцами, уточняет Granma.

Самолет Boeing 737 выполнял рейс авиакомпании Cubana de Aviacion по маршруту Гавана — Ольгин (город на востоке острова). Лайнер был арендован у мексиканской авиакомпании Damojh. Рейс выполнялся иностранным экипажем, сообщает государственный информационный портал Кубы Cubadebate. На борту были 104 пассажира. Лайнер упал вскоре после взлета из международного аэропорта имени Хосе Марти.



На месте ЧП работают пожарные, спасатели и медики. На место катастрофы также прибыл глава Кубы Мигель Диас-Канель.



На первых кадрах с места ЧП видно, что в месте крушения поднимается столб дыма.



Пресс-атташе посольства Росс​ии на Кубе Надежда Сергиева сообщила РБК, что посольство проверяет информацию о том, были ли россияне на борту потерпевшего крушение лайнера в аэропорту Гаваны. «В настоящий момент дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Кубы, выясняется, были ли на борту российские граждане», — рассказала она.





