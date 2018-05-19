Страна своих не выдает, страна своих сама сажает

Выборгский суд Петербурга санкционировал арест Владимира Антонова – недавнего мультибанкира, а ныне одного из известнейших специалистов на рынке инвестиций. Привыкший жить в Великобритании предприниматель вынужденно переехал в Россию в 2015 году, скрываясь от литовских властей. Он променял западный уклад на отечественный и оставался на свободе, пока государство не заглянуло в прошлое банка «Советский», крах которого совпал с возвращением предпринимателя.

Потомственный банкир, 42-летний Владимир Антонов привык рисковать. Его план по скупке в середине 2000-х небольших провинциальных банков и их объединению под именитым брендом «Инвестбанк» сработал. К 2013-му, правда, ЦБ отозвал лицензию, но предположительный размер финансовой дыры в 40 млрд настроение Антонову не портил. Он привык мыслить глобально.

К 2010 году его «Конверс групп» имеет активы на 7 млрд долларов и трансатлантическое бизнес-влияние.

Весной 2011-го Владимир Александрович, вдохновленный успехами Романа Абрамовича, присматривается к британскому футболу. Он планирует купить шотландский «Рейнджерс», но останавливается на более скромном «Портсмуте» и платит 15 млн фунтов.

Созданная им в 2010-м компания Convers Sports Initiatives приобретает известнейшего спортивного промоутера North One Sport Limited, который организует чемпионат мира по ралли и другие гонки под эгидой Международной федерации автоспорта. Банкир также проявляет интерес в строительстве спорткаров, владеет панамским банком и подумывает о покупке Saab.



Антонов обживается в Великобритании, последние двое его детей (из четверых) рождаются в Лондоне. Старшие получают европейское образование.

Антонов не грезит только Соединенным Королевством, его экспансия в Прибалтику стремительна и эффектна. В Литве приобретается банк Snoras, входящий в пятерку крупнейших. Инвестбизнес открыт в Латвии, там скупаются медиаактивы и приобретается доля в лоукостере AirBaltic.

Антонов живет за рубежом с 2004 года, но, имея бизнес в России, исправно платит налоги. И они были большими.

«32 миллиона долларов налогов в 2006 году заплатил Российской Федерации», – вспомнил он 13 апреля 2018 года, оценивая в суде свою важность для страны.

Выбор в пользу Европы для Антонова, наверное, был очевиден. Его отец Александр Антонов пережил два покушения – в 2009 и 2015 годах, и оба будто бы были спровоцированы его финансовыми претензиями к партнерам из Чечни. Антонова-старшего видели за одним столом с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и одним из советников главы республики. По первому покушению приговор получили жители Чечни Элим-Паша Хацуев, Асланбек Дадаев и Тимур Исаев, которых суд также признал виновными в убийстве экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева.

Путь домой для Антонова-младшего начинается в 2011 году, когда Литва национализировала банк Snoras и недосчиталась 1,5 млрд долларов.

Антонова объявили в международный розыск по делу о присвоении чужой собственности, Интерпол повесил на его карточке красный уголок. Что значит – немедленный арест. До 2015-го банкир продолжал жить в Европе. Сегодня в суде у него спросили, как ему это удавалось. Владимир Александрович от ответа ушел.

У следствия есть предположение, что Антонов использовал подложный паспорт на имя гражданина Латвии Andrejas Broks с вклеенной фотографией.

Литва так активно искала Антонова и его партнера по Snoras Баранаускаса, что они оба уехали в Россию.

Антонова страна выдать отказалась. Баранаускасу предоставлено политическое убежище.

Возвращение Владимира Александровича состоялось в феврале 2015 года. По словам его адвоката Игоря Копенкина, предприниматель присматривался к банку «Советский», но внутренний аудит показал его плохое состояние. А в октябре 2015-го, как считает петербургское следствие, началась выкачка денег из «Советского». Антонов пока обвиняется в одном эпизоде – хищении 150 млн рублей через получение заведомо невозвратного кредита. По версии следствия, банкир знал, что скоро будет введено внешнее управление, и вошел в сговор с топ-менеджментом.

Как писала деловая пресса, Антонов после возвращения вошел в компанию «Третий Рим», которая контролировала два банка. У обоих в 2017 году отозвали лицензию.

Обвиняемый отрицает участие в банковской деятельности после возвращения из России. Он утверждает, что работает советником акционеров иностранной компании «Третий Рим холдинг», получает 500 тысяч рублей в месяц и вкладов не имеет.

Выборгский суд арестовал Антонова до 18 мая 2018 года. В деле есть показания его бывшего партнера, который заключил сделку со следствием и охотно дает показания о проблемных днях «Советского».

Александр Ермаков

Владимир Антонов//фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"