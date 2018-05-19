Ситуация на передовой: азербайджанская сторона применила станковый автоматический гранатомет

В период с 13-го по 19-е мая на линии соприкосновения арцахских азербайджанских войск сохранялась относительно стабильная ситуация.

В указанный период противник нарушил режим прекращения огня около 250 раз, произведя в направлении армянских позиций более 2000 выстрелов.

Кроме вышеуказанных нарушений, на восточном участке линии соприкосновения азербайджанские вооруженные силы применили станковый автоматический гранатомет (6 снарядов).

Поздразделения Армии обороны продолжают уверенно нести боевое дежурство, прибегая в случае необходимости к ответным действиям.