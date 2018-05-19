В Нурнусе жители перекрыли дорогу к зданию ООО “Здоровый гриб”

Жители общины Нурнус в Котайкской области сегодня заблокировали дорогу, ведущую к зданию ООО “Здоровый гриб”. Они призвали новосозданное правительство как можно скорее решить проблему зловония, которое на протяжении многих лет исходит от помещений, где выращиваются грибы.

Жительница дачного квартала, которую звали Ани, рассказала Hetq.am, что они перекрыли дорогу камнями, установили дежурство и не пропускают работников компании.

Отметим, что это не первый случай, когда жители Нурнуса перекрывают дорогу в знак протеста против нерешенности проблемы неприятного запаха. Аналогичная акция была проведена и в 2014 г.

А в 2015-ом бывший премьер-министр Овик Абрамян вместе с министрами охраны природы и здравоохранения посетил производственный цех, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. При этом бывший министр охраны природы Арамаис Григорян пообещал, что вопрос будет решен в сжатые сроки.