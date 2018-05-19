Среда, 23 мая
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Давид Тоноян встретился с военнослужащими, призванными по программе "Это я".



Министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня в одной из воинских частей Арцаха встретился с военнослужащими, призванными по программе "Это я". Об этом на своей фейсбуковской странице сообщил пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян. 

Д.Тонояна сопровождали начальник Генштаба ВС, генералл-полковник Мовсес Акопян и командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян. 

Вместе с воннослужащими и их командирами Давид Тоносян обсудил вопросы эффективности и дальнейшего продолжения программы, ознакомился с существующими проблемами. Глава Минобороны РА отметил, что программа представляет большую важность для Вооруженных сил страны. 

 


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