Давид Тоноян встретился с военнослужащими, призванными по программе "Это я".

Министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня в одной из воинских частей Арцаха встретился с военнослужащими, призванными по программе "Это я". Об этом на своей фейсбуковской странице сообщил пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.

Д.Тонояна сопровождали начальник Генштаба ВС, генералл-полковник Мовсес Акопян и командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.

Вместе с воннослужащими и их командирами Давид Тоносян обсудил вопросы эффективности и дальнейшего продолжения программы, ознакомился с существующими проблемами. Глава Минобороны РА отметил, что программа представляет большую важность для Вооруженных сил страны.