Германия является лидером в Европе по переработке мусора

Deutsche Welle -Каждый житель Германии отправляет на переработку 415 кг вторсырья в год. ФРГ опережает остальные страны ЕС по этому показателю.

Среди стран Евросоюза Германия является лидером по переработке мусора. Такие данные представлены в совместном исследовании аудиторской компании BDO и Гамбургского института мировой экономики (HWWI), опубликованном в субботу, 19 мая.

По данным экспертов, каждый житель Германии в год отправляет на переработку в среднем 415 кг вторсырья. Следом за ФРГ идут: Швейцария (382 кг), Дания (372 кг) и Австрия (326 килограммов).

По оценке авторов исследования, на каждого немца приходится 213 кг бытовых отходов в год. Среди стран ЕС этот показатель меньше лишь в Польше, где на одного жителя приходится 196 кг отходов, и в Бельгии - 172 килограмма.

Больше всего бытовых отходов в расчете на одного человека - в Норвегии (468 кг), на Кипре (532 кг) и Мальте (584 килограмма).