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Министры обороны и ИД посетили юго-западную пограничную зону



18 мая министр обороны Армении Давид Тоноян и министр иностранных дел Зограб Мнацаканян посетили юго-западную пограничную зону, где побывали на боевом посту, расположенном на нахиджеванском направлении.Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

Ознакомившись на месте с оперативной ситуацией, министры вместе с командованием военного подразделения обсудили особенности пограничной службы. Глава оборонного ведомства поручил командованию подразделения проявлять постоянную бдительность, не поддаваться на провокации, жестко пресекать любую авантюру противника.

В рамках взаимного сотрудничества вооруженных сил двух армянских республик министр обороны Давид Тоноян 18 мая отбыл с рабочим визитом в Республику Арцах.

В штабе Армии обороны министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян представил оперативно-тактическую ситуацию в зоне конфликта, коснулся процессов по укреплению оборонной системы республики.


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Комментарии (1)
1. joe16:51 - 20 мая, 2018
Nakhijevan is ancient Armenian lands given away by Joseph Stalin in the ILLEGAL treaty of Kars that also gave away Karabakh. Armenia needs to make this clear always that this is historic Armenian lands and demand its return. It is no coincidence that the criminal Aliyev clan claim this as their ancient historical birth lands. What nonsense..Turks will never give it up but again Armenia needs to keep it forefront. Also in case of war this will be used By Azerbaijan but more importantly by Turkey as a direct supply line of attacking Armenia proper. Iskanders need to be stationed and ready near by in case of war to destroy this built up Turkish military complex that is poised to help Azerbaijan. Be vigilant. Unite as one Armenia, Artsakh and diaspora..
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