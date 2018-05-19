Министры обороны и ИД посетили юго-западную пограничную зону

18 мая министр обороны Армении Давид Тоноян и министр иностранных дел Зограб Мнацаканян посетили юго-западную пограничную зону, где побывали на боевом посту, расположенном на нахиджеванском направлении.Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

Ознакомившись на месте с оперативной ситуацией, министры вместе с командованием военного подразделения обсудили особенности пограничной службы. Глава оборонного ведомства поручил командованию подразделения проявлять постоянную бдительность, не поддаваться на провокации, жестко пресекать любую авантюру противника.

В рамках взаимного сотрудничества вооруженных сил двух армянских республик министр обороны Давид Тоноян 18 мая отбыл с рабочим визитом в Республику Арцах.

В штабе Армии обороны министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян представил оперативно-тактическую ситуацию в зоне конфликта, коснулся процессов по укреплению оборонной системы республики.