В Армении заявили о скорых поставках ЗРК «Тор» из России

РБК - Вооруженные силы Армении в ближайшие месяцы получат российские зенитно-ракетные комплексы «Тор», сообщил со ссылкой на источники в Минобороны республики Первый государственный телеканал Армении.



«Через несколько месяцев среди средств ПВО свое особое место займут российские зенитно-ракетные комплексы «Тор», — цитирует ТАСС ведущего программы «Зинуж», посвященной Вооруженным силам. Она вышла в эфир 19 мая 2018 года.



Боевые возможности этих систем прокомментировал заместитель начальника войск ПВО республики полковник Артур Погосян. «Система «Тор» — это сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе с высокоточными ракетами», — рассказал Погосян в эфире программы.



В 2016 году в армии Армении появились российские ракетные комплексы «Искандер». Тогда президент Армении Серж Саргсян назвал их размещение вынужденной мерой. «Думаю, это [размещение «Искандеров» в Армении] была вынужденная мера, чтобы каким-то образом сбалансировать военную ситуацию в нашем регионе», — сказал он. «Не секрет, что Азербайджан в течение последних нескольких лет регулярно приобретал новейшее вооружение», — добавил президент, отметив, что Армения не имеет «таких» финансовых «возможностей, как Азербайджан».



Министр обороны Армении Виген Саркисян уточнил, что «Искандеры» принадлежат Вооруженным силам Армении. «То, что «Искандеры» поставлены в Армению, по-моему, для всех очевидно», — уточнил тогда глава военного ведомства, отметив, что «все их видели воочию». «То, что они принадлежат Вооруженным силам Армении, тоже могу подтвердить со стопроцентной уверенностью», — добавил Саркисян, подчеркнув, что «тут никакого второго мнения быть просто не может».



14 мая состоялась первые личные переговоры президента России Владимира Путина и утвержденного 8 мая премьер-министром Армении Никола Пашиняна, который пришел к власти в результате масштабных массовых акций протеста против Саргсяна. «Есть что пообсуждать, но есть то, что не нуждается в обсуждении,​ — это стратегические отношения Армении и России. Я могу заверить, что по этому вопросу в Армении есть консенсус и никто никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность отношений», — сказал тогда Пашинян.



Зенитный ракетный комплекс «Тор» (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)





