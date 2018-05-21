Среда, 23 мая
ФинансыՕбществоЭкономика

6 млн 757 тысяч драмов – на покупку сувенирных часов



В феврале-апреле этого года три ведомства – Служба принудительного исполнения судебных актов, Полиция и Специальная следственная служба – заключили договоры о покупке сувенирных часов на общую сумму 6 млн 757 тыс. драмов.

Уже бывший начальник СПИСА Армен Арутюнян 16 апреля заключил договор с ЗАО “Эй Даблю Ай Групп” о покупке 35 наручных часов. Стоимость договора составила 1 млн 217 тыс. драмов.

Три экземпляра часов стоили по 57.000 драмов, остальные – по 54.000 драмов, 9 экземпляров – по 36.000 и 20 экземпляров – по 28.000 драмов. Часы должны быть поставлены во втором квартале этого года.

26 февраля Специальная следственная служба (ССС) заключила договор с ОАО “Гномон” Ереванского ювелирного завода-1, по  условиям которого до 31 марта покупателю должны быть поставлены 6 серебряных позолоченных часов с лого ССС и подписью начальника Службы.

Стоимость каждого экземпляра – 150.000 драмов, общая стоимость договора – 900.000 драмов.

У этого же завода часы приобрела и Полиция. 27 марта замначальника Полиции А.Гамбарян и администрация завода заключили договор о поставках товаров на государственные нужды.

Полиция приобрела 40 серебряных позолоченных наручных часов с кожаным ремешком по цене 116.000 драмов за один экземпляр. На часах выгравирована надпись “От начальника Полиции РА”.  

Общая стоимость договора 4 млн 640 тыс. драмов. Часы должны быть поставлены отдельными партиями до конца года.


Главная страница



Комментарии (1)
1. Айрапетян22:34 - 21 мая, 2018
Айайай, 6 млн драм!!! Почему не пишите о Воротанской сделке?? Там целых 600 млн долларов! Или об Амулсаре?? ))) Не разрешают?? ))) КТО??
Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 