6 млн 757 тысяч драмов – на покупку сувенирных часов

В феврале-апреле этого года три ведомства – Служба принудительного исполнения судебных актов, Полиция и Специальная следственная служба – заключили договоры о покупке сувенирных часов на общую сумму 6 млн 757 тыс. драмов.

Уже бывший начальник СПИСА Армен Арутюнян 16 апреля заключил договор с ЗАО “Эй Даблю Ай Групп” о покупке 35 наручных часов. Стоимость договора составила 1 млн 217 тыс. драмов.

Три экземпляра часов стоили по 57.000 драмов, остальные – по 54.000 драмов, 9 экземпляров – по 36.000 и 20 экземпляров – по 28.000 драмов. Часы должны быть поставлены во втором квартале этого года.

26 февраля Специальная следственная служба (ССС) заключила договор с ОАО “Гномон” Ереванского ювелирного завода-1, по условиям которого до 31 марта покупателю должны быть поставлены 6 серебряных позолоченных часов с лого ССС и подписью начальника Службы.

Стоимость каждого экземпляра – 150.000 драмов, общая стоимость договора – 900.000 драмов.

У этого же завода часы приобрела и Полиция. 27 марта замначальника Полиции А.Гамбарян и администрация завода заключили договор о поставках товаров на государственные нужды.

Полиция приобрела 40 серебряных позолоченных наручных часов с кожаным ремешком по цене 116.000 драмов за один экземпляр. На часах выгравирована надпись “От начальника Полиции РА”.

Общая стоимость договора 4 млн 640 тыс. драмов. Часы должны быть поставлены отдельными партиями до конца года.