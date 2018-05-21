Пикет перед зданием Генпрокуратуры: участники акции требуют отставки генпрокурора

Сегодня рано утром десятки граждан собрались перед зданием Генпрокуратуры, требуя отставки генпрокурора Артура Давтяна. Участники акции перекрыли центральный вход транспарантом с лозунгом “Свободу политзаключенным!”. Здесь же были установлены плакаты с фотографиями Жирайра Сефиляна, Шанта Арутюняна, Геворка Сафаряна, Самвела Бабаяна.

Участники пикета заблокировали и другие входы в здание Генпрокуратуры, из-за чего сотрудники не смогли явиться на работу.

К активистам присоединился адвокат Араик Папикян, защищающий в суде интересы некоторых членов группы “Сасна црер”.

В беседе с Hetq.am Папикян отметил, что Артур Давтян обязан был подать в отставку вместе с Сержем Саргсяном. “В период его пребывания в должности генпрокурора в Армении увеличивалось число полизаключенных и лиц, подвергавшихся политическим гонениям. И хотя Давтян отрицает наличие в Армении политзаключенных, это неоспоримый факт”,- отметил А.Папикян.

В ходе проведения акции один из сотрудников службы безопасности Генпрокуратуры начал отталкивать граждан, что стало причиной потасовки между активистами и сотрудниками прокуратуры.

С противоположной стороны здания акцию проводил активист Вардгес Гаспари.