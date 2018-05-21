Рафтинг: новый стимул для развития туризма в Лори

“Рафтинг может стать новым стимулом для развития туризма в Армении и в частности в Лори”,- отметил Геворк Варданян. Геворк первым организовал в Армении сплав по горным рекам.

Сегодня утром первая туристическая группа опробовала рафтинг на реке Дебед в Туманянском районе Лорийской области. Протяженность маршрута составила 12 километров. Участники рафтинга прошли это расстояние за 1 час 20 минут.

Подавляющая часть членов группы впервые участвовала в этом экстремальном виде спорта. И хотя до старта многие скептически относились к такому путешествию, по его завершении звучали только восхищенные мнения.

Участвовавшая в рафтинге Роза Карапетян очень лестно отозвалась о специалистах, заверив, что ничего опасного в таком путешествии нет и что в нем могут участвовать все желающие.

Американка Дебби Гриссор, которая живет в Ереване уже два года, заверила, что никогда еще не проводила такого веселого досуга.

Геворк Варданян сообщил, что в этом году, как в прошлом, данный участок реки был заранее опробован вместе с грузинскими специалистами. Учтены все риски, степень сложности реки оценена в 4 балла по 6-балльной шкале.

Сегодняшим успешным стартом сезон рафтинга в Лори уже считается открытым. С июня услуги по рафтингу будут оказываться каждый день в зависимости от заявок туристических компаний.

Занимающаяся этим экстремальным видом туризма молодая команда планирует в будущем организовать в конце июня рафтинг-фест с участием команд из более чем 25 стран.

До окончания сезона протяженность маршрута увеличится до 30 километров. Для подготовки специалистов в ближайшее время в Армению прибудут специалисты из Бразилии. В этом вопросе лорийцам поможет международная Федерация рафтинга.

Бесик Кавелашвили, один из опытных грузинских специалистов в этой сфере, считает реку Дебед удобной для этого экстремального вида спорта.

А его коллега Меграб, чья команда неоднократно занимала призовые места в международных соревнованиях по рафтингу, отметил, что в Грузии, в отличие от Армении, рафтинг очень развит.

Грузинские специалисты заверили, что помогут армянским коллегам в деле становления рафтинга в нашей стране.