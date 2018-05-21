Из Бразилии – в революционную Армению, или в ожидании получения гражданства РА

Ани Геворгян

Родившаяся и выросшая в Бразилии 23-летняя Наири Затикян три месяца назад переехала из Сан-Паулу в Армению и, как она сама говорит, неожиданно стала частицей исторических для нашей страны событий. Наири делится своими впечатлениями от бархатной революции, но вместе с тем отмечает, что еще год назад они с друзьями тоже провели акцию протеста в 12-миллионом городе Бразилии, где заблокировали улицу и станцевали на проезжей части.

“В апреле прошлого года, в преддверии Дня Геноцида армян, мы вместе с шестью-семью друзьями вышли на центральную улицу Сан-Паулу – авенида Паулиста и станцевали там кочари. Это произвело большое впечатление на прохожих, и многие бразильцы именно в этот день узнали о Геноциде армян”,-рассказала Наири, которая именно в “дни революции”, 28 апреля, подала заявление о получении гражданства Армении.

“Я родилась и выросла в Бразилии, в Сан-Паулу. У меня две сестры и брат, Несколько месяцев назад я вдруг поняла, что должна приехать в Ереван и здесь организовать свою жизнь”,- говорит Наири.

“Эта фотография сделана в тот момент, когда мы узнали, что Серж Саргсян подал в отставку. Я на самом деле не верила, что мирным путем можно будет добиться его отставки. Я знала о всех проблемах Армении и знала, что этим властям плевать на протесты”.շ

“Сестра позвонила и сказала: “Наири, в городе митинги, давай пойдем”. Мы пошли. Очень интересно было видеть, что происходит, чего хотят люди”.

“Во время моих предыдущих приездов в Армению мне казалось, что здесь мало активной молодежи, что большая часть пассивна и безразлична, Но в эти дни мое мнение об армянской молодежи кардинально изменилось”.

“Во время проходящих в Ереване акций протеста многие спрашивали меня: ты приехала из прекрасной страны, почему не возвращаешься обратно? Из-за фильмов всем кажется, что Бразилия – чудесная страна. Но я откровенно говорю, что там тоже есть проблемы. В действительности ситуация в Армении очень похожа на ситуацию в Бразилии. Там тоже люди недовольны своим правительством, там тоже высокий уровень бедности, нет работы…”

“Я очень хочу, чтобы новому правительству удалось сделать так, чтобы зарубежные армяне приезжали в Армению не только потому, что мечтают о родине и не только из чувства патриотизма”.

“Самое сильное впечатление от революции у меня осталось в тот день, когда мы вместе с сестрой и тетей ждали около торгового центра “Далма молл” маршрутное такси. И вдруг увидели, что к нам приближается огромная колонна людей. И это ощущение приближения к нам многотысячной манифестации… Мы присоединились к участникам шествия и зашагали вместе с ними, став частицей чего-то очень большого. Это было невероятно! Это было непередаваемое ощущение!”

“В конце каждого дня, когда я возвращалась после митинга домой, мне казалось, что все это сон. Я не могла осознать, что это происходит наяву”.

“У меня нет бейсболки или майки с надписью “Духов” (“Смелей”). Для меня “Духов” – всего лишь средство. Мой девиз – Свободная и Справедливая Армения!.