Среда, 23 мая
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Необходимо возобновить уголовное дело о панамских офшорах Миграна Погосяна



После публикации расследования Hetq.am о зарегистрированных в Панаме офшорных компаниях бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов, генерала юстиции Миграна Погосяна в Специальной следственной службе было возбуждено уголовное дело, которое спустя некоторое время было “закрыто”. А замешанный в скандале генерал стал депутатом Национального Собрания от Республиканской партии Армении.

Очевидно, что ССС не провела следствия, так как следователи даже не обратились к нам для ознакомления с имеющими отношение к этому делу документами. Между тем собранный нами пакет содержит сотни документов о компаниях Миграна Погосяна, переписку, сведения о его счетах в швейцарских банках. Мы не раз писали о том, что Специальная следственная служба “закрыла” это дело, но при этом так и не предоставила редакции копию решения. Последнее не было обнародовано по одной причине: в этом случае станет очевидно, что следствие по делу о панамских офшорах Миграна Погосяна не проводилось. Станет ясно, что ССС не затребовала, да и не пыталась затребовать “панамские документы”. Более того, после обращения к Швейцарии с просьбой об оказании правовой помощи не эта страна ответила отказом, как было заявлено, а сама Специальная следственная служба неправильно заполнила пакет необходимых для этого документов.

Такое дело могло быть закрыто только в двух случаях: либо по указанию Сержа Саргсяна, либо за очень крупную взятку. В данном случае имели место оба варианта. То есть и Серж Саргсян дал соответствующие указание, и ССС получила взятку за то, чтобы не проводить следствие. Напомним, что дяди Миграна Погосяна по материнской линии – Гриша и Михаил Арутюняны – близкие друзья Сержа Саргсяна.

В Армении назначен новый министр юстиции – Артак Зейналян, который может обратиться к соответствующим органам Швейцарии и получить сведения о счетах и денежных средствах Миграна Погосяна, его родственников Михаила и Гриши Арутюнянов, сына Михаила Арутюняна, депутата парламента Ваана Арутюняна в швейцарских банках. Эти деньги должны быть возвращены в государственный бюджет. Как сказал бы премьер-министр Никол Пашинян, а значит, министр юстиции Артак Зейналян обязан использовать шанс и возобновить офшорное дело Миграна Погосяна.


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Комментарии (4)
1. Լուսիկ13:39 - 21 мая, 2018
"Հետք"- ը տարիների ընթացքում մեծ աշխատանք է կատարել, բացահայտելով խշխանավորների անբացատրելի հարստացումը, հրապարակել անհերքելի փաստեր արտասահմանում ձեռք բերված անշարժ գույքի մասին: Այդ փաստերը պետք է հանդիսանան հիմք քրեական գործ հարուցելու այդ պաշտոնյաների նկատմամբ, ստուգելու նաև նրանց բանկային հաշիվները արտասահմանում և այլն:
2. Արտյոմ15:15 - 21 мая, 2018
ԱՕԿՍ-ի շենքի գործը մի մոռացեք..., հարգելի ՞Հետք՞:
3. Անգելինա Գասպարյան16:23 - 21 мая, 2018
Ուղարկում եմ երկրորդ անգամ խմբագրված տեսքով: Մեկ տարի առաջ քրեական գործ եմ հարուցել ԴԱՀԿ ծառայության դեմ: Դիմել եմ նոլոր հնարավոր ատյաններին. դատախազություն, Արաբկիրի առաջին ատյանի դատարան, ՀՔԾ, Վերաքննիչ դատարան, Վճռաբեկ դատարան, Վարչական դատարան: Սակայն այդ ամենը ապարդյուն է, քանի որ այդ հանցագործությունը կատարվել էր Միհրան Պողոսյանի օրոք: ԴԱՀԿ ծառայությանը ներկայացրել էի կատարողական թերթը, դատական որոշումն ու դատավճիռը, որոնք ոչ մի արժեք չեն ներկայացնում այդ կաշառակեր կառույցի համար: Ակնհայտ է, որ այդ կառույցը հիմնականում կատարում է մի գործառույթ. Մսխել, թալանել ՀՀ քաղաքացու ունեցվածքը՝ բաժանելով միմյանց միջև հայտի մեխանիզմներով:
4. Տ. Մարգարյան18:31 - 21 мая, 2018
Մ. Պողոսյանի գործը, ակնհայտ է, որ պատվերով համերգ էր: Դա մի քանի սյուժեներ ունի, եթե նոր իշխանությունը ցանկություն ունենա հարցին օրինականության տեսանկյունից մոտենալ. առկա է փողերի լվացում (Panama papers բոլոր հերոսները իրենց երկրներում պատասխանատվության են ենթարկվել ու շարունակվում են ենթարկվել այս հանցատեսակով), ՀՀ ՔՐ. Օր-ի 205 հոդված: Սա առնվազն Պողոսյանի մասով: ՀԿԾ քննիչը և հոսկող դատախազը՝ պաշտոնական դիրքի չարաշահում՝ ամենաքիչը: Կաշառքի հարցը՝ պետք է քննել: Ի դեպ, նոր Վարչապետի քրեական քաղաքականությունը այս գործով չի գործում. հանցագործությունն ակնհայտ է, բացահայտված չէ, վաղեմություն կամ համաներում չկա:
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