Необходимо возобновить уголовное дело о панамских офшорах Миграна Погосяна

После публикации расследования Hetq.am о зарегистрированных в Панаме офшорных компаниях бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов, генерала юстиции Миграна Погосяна в Специальной следственной службе было возбуждено уголовное дело, которое спустя некоторое время было “закрыто”. А замешанный в скандале генерал стал депутатом Национального Собрания от Республиканской партии Армении.

Очевидно, что ССС не провела следствия, так как следователи даже не обратились к нам для ознакомления с имеющими отношение к этому делу документами. Между тем собранный нами пакет содержит сотни документов о компаниях Миграна Погосяна, переписку, сведения о его счетах в швейцарских банках. Мы не раз писали о том, что Специальная следственная служба “закрыла” это дело, но при этом так и не предоставила редакции копию решения. Последнее не было обнародовано по одной причине: в этом случае станет очевидно, что следствие по делу о панамских офшорах Миграна Погосяна не проводилось. Станет ясно, что ССС не затребовала, да и не пыталась затребовать “панамские документы”. Более того, после обращения к Швейцарии с просьбой об оказании правовой помощи не эта страна ответила отказом, как было заявлено, а сама Специальная следственная служба неправильно заполнила пакет необходимых для этого документов.

Такое дело могло быть закрыто только в двух случаях: либо по указанию Сержа Саргсяна, либо за очень крупную взятку. В данном случае имели место оба варианта. То есть и Серж Саргсян дал соответствующие указание, и ССС получила взятку за то, чтобы не проводить следствие. Напомним, что дяди Миграна Погосяна по материнской линии – Гриша и Михаил Арутюняны – близкие друзья Сержа Саргсяна.

В Армении назначен новый министр юстиции – Артак Зейналян, который может обратиться к соответствующим органам Швейцарии и получить сведения о счетах и денежных средствах Миграна Погосяна, его родственников Михаила и Гриши Арутюнянов, сына Михаила Арутюняна, депутата парламента Ваана Арутюняна в швейцарских банках. Эти деньги должны быть возвращены в государственный бюджет. Как сказал бы премьер-министр Никол Пашинян, а значит, министр юстиции Артак Зейналян обязан использовать шанс и возобновить офшорное дело Миграна Погосяна.