НСС: в январе-апреле экомическая активность выросла на 9,7%

В январе-апреле этого года показатель экономической активности Армении по сравнению с тем же периодом 2017 г. вырос на 9,7%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национальной статистической службы РА.

В частности, за четыре месяца – в январе-апреле – объем промышленной продукции составил 522,1 млрд драмов, что на 5,2% больше показателя того же периода 2017 г.

Валовая сельскохозяйственная продукция составила 129,4 млрд драмов, рост – 2,2%.

Объемы строительства увеличились на 21,8 млрд драмов, составив 64,7 млрд.

За четыре месяца торговый оборот достиг около 787,6 млрд драмов, что по сравнению с 2017 г. больше на 10,3%.

Объем услуг составил 487,1 млрд драмов, рост – 17,6%.

Если рассматривать данные только за апрель, то по сравнению с тем же месяцем 2017 г. показатель экономической активности вырос на 7,3%.

Напомним, что по данным 2017 г. ПЭА вырос на 7,7%, а рост ВВП, или экономический рост, составил 7,5%.