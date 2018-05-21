Арман Саакян собирается построить многофункциональный комплекс

Уже бывший начальник Управления по управлению государственным имуществом Арман Саакян собирается построить на улице Алабяна многофункциональный комплекс. Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства охраны природы.

31 мая в 12.00 в мэрии Еревана состоятся публичные слушания по заявке ООО “Бейбис Смайл” на предварительную оценку строительства комплекса,

“Бейбис Смайл” была зарегистрирована 26 февраля этого года. Единственный акционер компании – сын депутата Национального Собрания Галуста Саакяна, бывший начальник Управления по управлению госимуществом Арман Саакян. И хотя публичные слушания еще не завершены, а мэрия выдала разрешение всего лишь на снос, строительство комплекса уже в разгаре.

Несколько дней назад стало известно, что в марте Арман Саакян, не имея разрешения, срезал деревья по адресу Алабяна, 20/1, где раньше действовал центр семейного досуга “Дольче”. Как ни пыталась мэрия скрыть факт незаконной вырубки деревьев должностным лицом, после двух письменных запросов Hetq.am власти города признались, что деревья были срезаны без контроля со стороны Управления по охране природы, о чем свидетельствовало отсуствие соответствующего разрешения.

Арман Саакян собирается строить многофункциональное здание на соседних с принадлежащим ему земельным участком территориях (ул.Алабяна, 20/4, 20/8, 20/12, 20/13 и 20/14). В заявке Министерства охраны природы на предварительную оценку воздействия на окружающую среду отмечается, что многофункциональный комплекс будет построен в течение двух лет.

В комплексе разместятся торговый центр, точка общепита, офисы, центры досуга, производство питания.

Площадь здания составит 7814 кв.метров. В строительных работах будут участвовать 200 человек, в том числе 195 рабочих.

Арман Саакян принадлежит к числу богатых чиновников. В 2017 г. он задекларировал 5 земельных участков, недостроенное сооружение стоимостью более 19 млн драмов.

В начале 2017 г. у начальника Управления по управлению госимуществом было 200 млн драмов. Его годовая зарплата составляла 7 млн драмов, однако А.Саакян имел несколько источников дохода. Это были дивиденды от двух компаний – 167 млн драмов, арендные платежи – 13 млн драмов, займы – 207 тыс. долларов.

Напомним, что 10 мая, в период формирования нового правительства, Арман Саакян подал в отставку.