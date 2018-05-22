Среда, 23 мая
ՕбществоЭкология

Экологи провели акцию протеста в ходе брифинга независимой консультативной группы по вопросу Амулсара



В ходе сегодняшнего брифинга независимой консультативной группы по вопросу Амулсарского месторождения в зал вошла группа экологов и провела акцию протеста. Экологи принесли с собой бутылку с водой, загрязненной кислотным дренажем на Тандзутском месторождении.

Участница акции Ани Ованнисян заявила, что они не позволят компании“Лидиан” эксплуатировать Амулсарское месторождение. Было также зачитано мнение экспертов о том, что данные, представленные компанией “Лидиан Интернешнл”, не являются достоверными и полными.

Экспертная группа в течение года изучала воздействие эксплуатации месторождения на подземные и поверхностные воды. В итоговом заключении подчеркивается необходимость прекращения эксплуатации Амулсара до тех пор, пока не будут четко оценены риски эксплуатации месторождения и методы их предотвращения. Один из организаторов акции, Левон Галстян, сообщил экспертам, что “Лидиан” представила в правительство ложные и недостоверные документы об эксплуатации Амулсара.

На сегодняшнем брифинге независимая консультативная группа собиралась обнародовать свой первый годовой доклад об эффективности деятельности компании “Лидиан Интернешнл”, которая реализует программу эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения, руководствуясь обязательством использовать новейшие международные методы социальной и экологической деятельности.  

Согласно сообщению компании, консультативная группа по вопросу Амулсара представляет собой независимый  орган, сформированный с целью проведения мониторинга Амулсарской программы и предоставления независимой беспристрастной консультации с целью выполнения взятого добывающей компанией обязательства работать с учетом передового международного опыта.

В консультативную группу входят семь армянских и международных специалистов по вопросам экологической и социальной эффективности.

Фото: Нарек Алексанян


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Комментарии (6)
1. Սարգիս11:34 - 22 мая, 2018
Ծանոթ ենք այդպիսի "անկախ" խորհրդատավական խմբերի գործունեությանը...90-ականներին Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող "անկախ" խորհրդատավական խմբերի ռեցեպտներով քանդում էին Հայաստանի տնտեսությունը, իսկ հիմա էլ արքայազն Չարլզի կողմից ֆինանսավորվող "անկախ" խորհրդատավական խումբը "փափուկ բարձ" է դնում հայ հասարակության գլխի տակ, որպեսզի գերշահույթ ստանալու մոլուցքով տառապող անգլիական արքայազնը խիստ վտանգի տակ դնի Հայաստանի էկոլոգիան?
2. Սարգիս12:04 - 22 мая, 2018
2016-ին Բրիտանիան տեղի ունեցավ բրեքսիթ: Վերջինիս ու տնտեսական անորոշության ֆունտ-ստերլինգի գինը ընկավ, բայց չնայած այդ ամենին բրիտանական թագը նույն տարում ունեցավ 328,8 ֆունտ ստերլինգի եկամուտ: Իսկ օր առաջ անգլիական արքունիքը 45 միլիոն դոլար ծախսեց արքայազն Չարլզի որդի Հարրիի հարսանեկան արարողության անվտանգության և բուն արարողության վրա: Մասնավորապես, հարսի հագուստի, հյուրասիրություն և ծաղկային դեկորի համար ծախսվել է մոտ 1,4 մլն դոլար: Մտածում եմ, որ հայ ընթերցողի պարզ է, որ բրիտանական թագը իր տարեկան շատ մեծ եկամուտն ու թագաժառանգների չափից ավելի ճոխ հարսանեկան ծախսերն մասամբ ապահովում է Հայաստանի նման թուլացած տնտեսություն ու կաշառակեր չինովնիկներ ունեցող երկրների բնական պաշարները թալանելու հաշվին` բացարձակ անտարբեր լինելով այդ թալանի հետևանքով այդ երկրներում ստեղծվելիք բնապահպանական վիճակի վրա:
3. Anahit12:57 - 22 мая, 2018
Այս էս կոչվում ա "օբյեկտվ" լրատվություն: Բա էտ, որ Լևոն Գալստյանից կարծիք եք հայտնում, բա մի հատ էլ հենց միջոցառման բուն մասնակիցներից մի բան հարցնեիք: Թե ձեզ միջացառման բովանդակությունը, նման հեղինակավոր մարդկանց կարծիքը լսելը չի հետարքրում: Կարևորը ծախված, մի քանի կոպեկի համար ծվծվացող ակԾիվիստներն են
4. Հերմինե14:47 - 22 мая, 2018
Թեղուտի հանքավայրը ձեզ օրինակ: Բնակիչներին մնաց թունավոր վթարային պոչամբար,ապականված բնություն,վարկային բեռ ,իսկ տերեն ու ծախու իշխանավորները ընդհատակ անցան հարստացած-հղբացած
5. Սարգիս16:10 - 22 мая, 2018
Անահիտ, սկսենք նրանից, որ խմբի 7 անդամներից 4-ը Մեծ Բրիտանիայի կամ էլ էդ պետության նախկին գաղութների քաղաքացիներ են: Ենթադրենք նրանք օբյեկտիվության համար դեմ են գնում կամ գնալու իրենց բրիտանական թագավորական ընտանիքի շահերին` ինչում ես վստահ չեմ...ավելի ճիշտ կլիներ, որ դուք կարդայիք հայաստանցի հայտնի բնապահպան Հակոբ Սանասարյանի հոդվածը` "Ամուլսարի հանքի շահագործման տնտեսական և էկոլոգիական հետևանքները" (հետք.ամ ` 12.02.2018) ու հետո այս լրատվամիջոցին մեղադրեիք ոչ օբյեկտիվության մեջ:
6. Սարգիս16:18 - 22 мая, 2018
Անահիտ, հոդվածի տպագրման ամսաթիվը շփոթել էի:Հոդվածը հետք.ամ-ում տպագրվել է 12.01.2018-ին:
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