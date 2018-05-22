Экологи провели акцию протеста в ходе брифинга независимой консультативной группы по вопросу Амулсара

В ходе сегодняшнего брифинга независимой консультативной группы по вопросу Амулсарского месторождения в зал вошла группа экологов и провела акцию протеста. Экологи принесли с собой бутылку с водой, загрязненной кислотным дренажем на Тандзутском месторождении.

Участница акции Ани Ованнисян заявила, что они не позволят компании“Лидиан” эксплуатировать Амулсарское месторождение. Было также зачитано мнение экспертов о том, что данные, представленные компанией “Лидиан Интернешнл”, не являются достоверными и полными.

Экспертная группа в течение года изучала воздействие эксплуатации месторождения на подземные и поверхностные воды. В итоговом заключении подчеркивается необходимость прекращения эксплуатации Амулсара до тех пор, пока не будут четко оценены риски эксплуатации месторождения и методы их предотвращения. Один из организаторов акции, Левон Галстян, сообщил экспертам, что “Лидиан” представила в правительство ложные и недостоверные документы об эксплуатации Амулсара.

На сегодняшнем брифинге независимая консультативная группа собиралась обнародовать свой первый годовой доклад об эффективности деятельности компании “Лидиан Интернешнл”, которая реализует программу эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения, руководствуясь обязательством использовать новейшие международные методы социальной и экологической деятельности.

Согласно сообщению компании, консультативная группа по вопросу Амулсара представляет собой независимый орган, сформированный с целью проведения мониторинга Амулсарской программы и предоставления независимой беспристрастной консультации с целью выполнения взятого добывающей компанией обязательства работать с учетом передового международного опыта.

В консультативную группу входят семь армянских и международных специалистов по вопросам экологической и социальной эффективности.

Фото: Нарек Алексанян