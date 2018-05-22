Шаген Арутюнян: “Если будет объявлена амнистия, отец сделает все, чтобы не выйти из тюрьмы”

Около десяти осужденных по делу “Шант Арутюнян и товарищи” уже вышли на свободу. В тюрьме все еще остается лидер партии “Цехакрон” Шант Арутюнян. Срок его наказания истекает 5 ноября будущего года.

“И я, и отец уверены в том, что если в государстве будут соблюдаться законы, если будет создана справедливая судебная система, мой отец будет оправдан,- сказал в беседе с нами сын Шанта Арутюняна Шаген Арутюнян. – А если все же будет объявлена амнистия, то отец сделает все, чтобы не выйти из тюрьмы. Да, это один из его принципов. Это четвертый арест отца начиная с 19-летнего возраста, когда он сидел в советской тюрьме за инокомыслие. Отец говорит, что или будет освобожден в связи с оправданием, или будет сидеть, сколько положено”.

В 2015 г. Шант Арутюнян мог освободиться условно-досрочно, но отказался обжаловать решение. “Отцу предлагают, но он уже несколько лет отказывается, так как не совершал преступления, за которое его должны были осудить, а потом освободить по амнистии или УДО”,- сказал Шаген.

По его словам, многочисленные факты свидетельствуют о том, что это дело было сфабриковано по указанию Сержа Саргсяна. “Серж Саргсян высказался по этому вопросу в Колубийском университете. Нарушив презумпцию невиновности, он заявил, что Шант Арутюнян и его друзья совершили преступление. Разве в Америке “хулиганов” считают политзаключенными? – спросил Серж Саргсян. А ведь тогда приговора суда еще не было. И мы знаем, что в Армении нет независимой судебной системы, которая могла бы проигнорировать заявление Сержа Саргсяна и самостоятельно вынести справедливый судебный приговор”,- отметил Шант.

В начале месяца он встречался с отцом: “Отец всегда настроен по-боевому, революционно. Разумеется, любого воодушевляет то, что в Армении создалась возможность для осуществления положительных перемен”.

Шаген согласен с тем, что освобождение политзаключенных должно происходить в рамках закона. “Я, например, не ставил вопрос о незаконном освобождении моего отца, так как сам веду борьбу за утверждение законности”.

Студент 2-го курса историчесокго факультета Ереванского государственного университета Шаген Арутюнян очень хочет, чтобы в нашем государстве граждане руководствовались идеями свободы, патриотизма, братства. “Я хочу, чтобы у нас было такое государство, в котором в человеческих отношениях ценились бы честность, достоинство, нравственность, чтобы истина была абсолютной ценностью, а власти руководствовались интересами страны и не следовали решениям тех или иных силовых центров”.

5 ноября 2013 г. политический и общественный деятель Шант Арутюнян организовал в Ереване Марша анонимусов. Однако на проспекте Маштоца произошли столкновения участников марша с полицией, в результате чего 14 человек были арестованы. Их обвинили в хулиганстве. 12 граждан были приговорены к 1,6-7 годам лишения свободы. В отношении сына Шанта Арутюняна, Шагена Арутюняна, приговоренного к четырем годам лишения свободы, наказание было применено условно. Шант Арутюнян был признан виновным по ч.4 ст.258 УК РА (хулиганство) и приговорен к 6 годам лишения свободы.