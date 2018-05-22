Ряд здравниц и гостиниц Джермука поддержали борьбу против программы эксплуатации Амулсарского месторождения

Ряд здравниц и гостиниц курортного города Джермук выступили с заявлением, в котором изложили свою позицию по вопросу эксплуатации Амулсарского месторождения.

“Учитывая беспокойство туристов, тревогу экологических организаций, недовольство жителей населенных пунктов Гндеваз, Кечут и Джермук возможной эксплуатацией Амулсарского золотоносного месторждения, а также долгосрочные экологические риски и отрицательное воздействие месторождения на развитие туризма, мы, развертывающие в городе Джермук курортный и гостиничный бизнес организации, заявляем о своей поддержке протестующих граждан.

Призываем государственные органы обратить внимание на развитие туризма, направить инвестиции в эту сферу, так как существующие в Джермуке возможности позволяют полностью решить вопрос создания рабочих мест без развития горнодобывающей промышленности”,- говорится в заявлении, подписанном гостиницами “Hyatt Place Jermuk”, “Armenia wellness & spa hotel”, “Ануш”, “Верона”, здравницами “Олимпия”, “Гладзор”.