При расходовании бюджетных средств Минкульт допустил многочисленные нарушения

Инспекция по финансово-бюджетному контролю Министерства финансов РА в результате проведенных в 2017 г. проверок выявила в Министерстве культуры и находящихся в подчинении этого ведомства пяти структурах нарушения на общую сумму 521.3 млн драмов. Представленные в отчете примеры позволяют сделать вывод о том, что Минкульт растратил миллионы драмов бюджетных средств.

Инспекция, в частности, проверила, законно ли были израсходованы суммы, поступившие из госбюджета, республиканских фондов и других государственных источников.

Согласно представленному отчету, из зафиксированных в Министерстве культуры нарушений на сумму 521.3 млн драмов 504.6 млн подлежат возврату в госбюджет.

Подавляющая часть нарушений (321.7 млн драмов) зафиксирована в самом министерстве, остальная сумма – в пяти ГНКО Минкульта. Проверка установила, что нарушения были допущены при реализации многочисленных программ.

В рамках программы “Культурные мероприятия” указанные в сметах расходы были превышены, в результате чего из госбюджета поступило лишнее финансирование. За счет этих средств были оплачены аренда офиса исполнителя, расходы на такси, аренда частных автомобилей, приобретение бензина и т.д.

Кроме того, сотрудники министерства (за исключением министра и его заместителей) отправлялись в зарубежные командировки без решения главы правительства, что является нарушением требований законодательства РА. Эти поездки обошлись государству в 33,4 млн драмов.

Другой “пакет” нарушений был выявлен в рамках программы “Укрепление, ремонт и восстановление памятников”. Выявлены факты выполнения профинансированных из госбюджета работ в неполном объеме.

Так, для реставрации архитектурного памятника компания использовала недорогие камни, однако в документах указала более дорогостоящий строительный материал.

Хотя инспекция выявила нарушения, которые имели место в 2017 году, многие из рассматриваемых программ осуществляются в течение многих лет, что позволяет сделать вывод о том, что подобные нарушения допускались и в предыдущие годы.

Выяснилось, что в рамках программ “Обучение в музыкальных школах” и “Выделение пособий студентам средних специальных образований” ГНКО “Ереванская средняя специальная музыкальная школа имени П.Чайковского” и “Ереванский хореографический колледж” предусмотренные заключенными с Министерством культуры договорами услуги оказали не в полном объеме. Фактическое число учащихся оказалось меньше предусмотренного договорами числа. В результате сумма финансирования из госбюджета составила 591 тыс. драмов.

В программе “Прием иностранных делегаций” было указано, что в официальном обеде должны участвовать 170 гостей, но на самом деле их число оказалось почти в два раза меньше – 89.

Нарушения выявлены и в программах “Содействие изданию литературы” и “Издание литературы”, “Библиотечные услуги”, “Музейные услуги”, “Театральные постановки”, “Концерты музыкальных и танцевальных коллективов” и др.

Общий объем нарушений составил около 199,6 млн драмов. При этом в Национальном театре оперы и балета им. Спендиаряна было выявлено нарушений на сумму 106 млн драмов, из которых 100.6 млн подлежат возврату в госбюджет.

В ГНКО “Национальная картинная галерея” нарушения на сумму около 53.5 млн драмов были выявлены по части расходования сумм, поступивших из государственных источников, а в ГНКО “Центр книги и издательского дела” объем нарушений составил около 34 млн драмов.