Изменение ситуации в стране может повлиять на ход расследования уголовных дел: в НС обсуждается отчет прокуратуры

В Национальном Собрании обсуждается отчет “О деятельностии прокуратуры РА за 2017 г.”. Депутат фракции “Елк” Ален Симонян затронул вопрос политзаключенных: “Вы говорите, что в Армении нет политзаключенных, что по сей день ни одна международная структура не признала кого-либо политзаключенным. Тем не менее, Human watch обратилась к бывшему генпрокурору с развернутым письмом, в котором в отношении дела Геворка Сафаряна содержались принятые для политзаключенных формулировки. Вы говорите, что у нас нет политзаключенных, в то время как премьер-министр утверждает, что они есть. И давление народа, которое было оказано по этой причине, оказалось настолько сильным, что политическое большинство вынуждено было уступить власть”. В заключение депутат, обращаясь к генпрокурору, поинтересовался, не хочет ли он подать в отставку.

Артур Давтян предложил не использовать термин “политзаключенный”. По словам генпрокурора, определенная часть общества считает, что против ряда лиц, которые признаются политзаключенными, выдвинуты необоснованные обвинения.

“В настоящее время все эти дела рассматриваются в суде. Осуществляется правосудие. Мы защищаем наше обвинение, а сторона защиты представляет свои аргументы. Решение должен принять осуществляющий правосудие орган”,- заявил Давтян.

Генпрокурор также отметил, что в результате изменения ситуации в Армении проходящие по этим делам лица или совершенные им деяния могут уже не представлять опасность для общества.

Ален Симонян удивился: какие изменения произошли в действиях Геворка Сафаряна или Андреаса Гукасяна после избрания нового премьер-министра?

“У нас есть уголовные дела, фигуранты которых собирались организовать массовые беспорядки, выдвинуть требования конкретному должностному лицу. Сегодня эти лица уже не занимают должности”,- сказал генпрокурор.