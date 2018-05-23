Марукян – генпрокурору: “Вы сами обвиняете себя в осуществлении политического преследования. И в каком положении Вы теперь оказались?”

Заявление генпрокурора РА Артура Давтяна о том, что в результате изменения ситуации в стране совершившее деяние лицо или само деяение могут перестать представлять опасность для общества, обеспокоило депутата парламентской фракции “Елк” Эдмона Марукяна.

Из заявления генпрокурора следует, что в осуществлении уголовного преследования в отношении ряда граждан виноваты некоторые должностные лица, заявил в ходе обсуждения отчета “О деятельности Генпрокуратуры за 2017 год” Эдмон Марукян.

“Вы говорите, что сегодня этих должностных лиц уже нет, поэтому ситуация в стране изменилась, и людей можно отпустить. То есть виноваты эти должностные лица, и если б не они, то не было бы и уголовных преследований”,- отметил Марукян, обращаясь к А.Давтяну.

Генпрокурор призвал не искажать его слова: “Я говорю, что люди совершили конкретные действия, выступили с призывами, называли конкретное должностное лицо. Это не значит, что они подверглись преследованиям. Это значит, что эти люди совершили преступление, и если они и сегодня они совершат предусмотренные Уголовным кодексом аналогичные действия, то это опять будет считаться преступлением. Я утверждаю, что изменение ситуации дает возможность снизить степень опасности этих лиц”,- заявил А.Давтян.

Депутат напомнил слова генпрокурора о том, что из-за политического элемента он при посредничестве заместителя председателя Республиканской партии отозвал представленное в парламент ходатайство о лишении Сасуна Микаеляна, Арарата Мирзояна иНикола Пашиняна депутатской неприкосновенности.

“Это говорит о том, что Вы осуществляли политическое преследование, которое прекратили из политических соображений. Вы сами себя обвинили в осуществлении политических преследованийй. И в каком положении Вы теперь оказались? Как мы будем работать с Вами?”

Давтян заверил, что его предыдущие высказывания не содержали политический компонент.

В ходе обсуждения в постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам отчета о деятельности прокуратуры Эдмон Марукян коснулся дела Артура Саргсяна, известного как Приносящий хлеб. Депутат попытался выяснить, кто должен понести ответственность по данному делу. Артур Давтян отметил, что предварительное следствие по этому уголовному делу продолжается. Марукян коснулся также представленных в докладе случаев препятствования профессиональной деятельности представителей СМИ и применении насилия к журналистам.

“Сколько человек подверглось уголовному преследованию по делу о насили в отношении журналистов начиная с захвата территории патрульно-постового полка и по сей день? При этом прошу Вас помимо сотрудников полиции сказать и о лицах в штатском, которые дали какие-то показания”,- сказал Марукян. Генпрокурор сообщил, что уголовное дело возбуждено против восьми гражданских лиц и четырех полицейских.