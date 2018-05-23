Никол Пашинян: “ИТ-сферу я считаю авангардом в деле сметания барьеров на пути к невозможному”

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в 18-ой ежегодной конференции Союза предприятий информационных технологий (UITE).

В своем приветственном слове премьер отметил, что развитие сферы информационных технологий является одним из приоритетных направлений деятельности правительства.

“Сегодня мы должны констатировать, что для нас нет ничего невозможного. Наши цели реализуемы, независимо от того, насколько возможными их считают другие. ИТ-сферу я считаю авангардом в деле сметания барьеров на пути к невозможному. И вы можете рассчитывать на полную поддержку правительства”,- подчеркнул Н.Пашинян.