Общественна телекомпания – “прачечная” для отмывания денег Рубеном Джагиняном

Общественная телекомпания превратилась в “прачечную” для отмывания больших денег председателем совета Общественной телерадиокомпании и членами его команды.

Инспекция финансово-бюджетного контроля Министерства финансов РА провела проверки, результатом которых стали крупные разоблачения. Но они в основном не имели последствий, поскольку, как выяснилось, Рубен Джагинян, известный общественности под прозвищем Джаз, дружит со всеми и очень быстро улаживает вопросы.

Джагиняну и его команде удалось создать систему бесперебойной работы “прачечной”.

Как мы уже писали, в Общественной телекомпании были выявлены нарушения на сумму около 2 млрд драмов. Речь идет о выделенных из госбюджета средствах, то есть о деньгах налогоплательщиков. Здесь, однако, есть одна тонкость: инспекция не проверила расходование сумм, поступавших из негосударственного бюджета. Между тем это тоже немалые деньги, они не считаются рекламными (Общественная телекомпания не может размещать в эфире рекламу). Однако для получения и “использования” этих средств придуманы различные термины – содействие, спонсорство, совместная продукция и многое другое.

Из выявленных в Общественной телекомпании нарушений на сумму более 2 млрд драмов восстановлению (переоформлению) подлежит лишь 321 млн Вот что сообщило Министерство финансов в ответ на запрос Hetq.am:

“Подлежащие восстановлению183,6 млн драмов от указанной суммы уже оприходованы в госбюджет, 132,6 млн драмов зарегистрированы в качестве подлежащей переоформлению суммы, а 1,692,8 млн драмов не подлежат ни восстановлению, ни переоформлению. По этой части компания устранила выявленные недостатки”.

А теперь расскажем, как были восстановлены эти 183,6 млн драмов. Путь оказался очень простым: Общественной телекомпании из резервного фонда правительства во главе с Кареном Карапетяном была выделена примерно такая же сумма.

Вот выдержка из решения правительства: “С целью выполнения обязательств, возникших в результате осуществления Общественной телекомпанией процесса технического переоснащения, предоставить ЗАО “Общественная телерадиокомпания Армении” в качестве пожертвования 174,728.7 тыс. драмов из резервного фонда, предусмотренного государственным бюджетом Республики Армения 2017 г.”.

Получается, что государство вновь выделяет деньги руководимой Джагиняном структуре. Тем временем сам Джагинян успевает приобрести на Северном проспекте две квартиры и объединить их. Это всего лишь один эпизод.

Минфин не сообщил, какие нарушения были выявлены в Общественной телекомпании. Если бы сообщил, то многие из отбывающих сейчас наказание лиц должны были бы выйти на свободу и уступить свое место членам руководящего состава Общественной телекомпании. Нам, в частности, удалось выяснить, что на протяжении многих лет выписывались деньги на передачи, которые не создавались, а в эфире демонстрировалась аналогичная продукция предыдущих телесезонов, что приобретенные технические средства либо находятся не в Общественной телекомпании, либо их попросту нет, расходы на незавершенные строительные работы не внушают доверия.

Представим один факт, объясняющий механизм задействования Рубеном Джагиняном своей “прачечной”. Около 75% бюджета Общественной телекомпании перечисляется компании “Шарм холдинг”. Оттуда часть денег передается другой компании на оплату аренды техники. Собственниками “Шарм холдинга” являются Рубен Джагинян (50%), Грант Тохатян (25%) и Карен Казарян (25%).

Если прокуратура не смогла найти основания для возбуждения уголовного дела, то мы готовы помочь ей в этом. Для этого необходимо, чтобы соответствующие органы дали нам возможность ознакомиться с финансовыми документами Общественной телекомпании, и тогда мы сможем представить все детали деятельности “прачечной”.

Есть еще один факт, о котором общественность должна знать: здание Общественной телекомпании заложено в одном из банков.