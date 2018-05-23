Телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

23 мая по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Министры поздравили друг друга по случаю назначения и повторного назначения министрами иностранных дел, подтвердив свою заинтересованность в продолжении расширения и углубления союзнических отношений между Арменией и Россией.



Во время телефонного разговора стороны подчеркнули важность субстантивного диалога, состоявшегося между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 14 мая.



Министры обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также региональные и международные проблемы.



Зограб Мнацаканян принял приглашение Сергея Лаврова посетить Москву в ближайшем будущем с целью более подробного обсуждения армяно-российской повестки дня и для продвижения отношений.



Министр иностранных дел Армении высоко оценил усилия России и других сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Франции и США, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Он подчеркнул, что для успеха процесса важно наличие способствующей миру атмосферы.