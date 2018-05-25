Пятница, 25 мая

Предложение министру


Уважаемые читатели, с помощью этого опросного листа вы можете задать новоназначенным министрам вопрос/вопросы, которые, на ваш взгляд, нуждаются в решении в первоочередном порядке. Предложите министру решить волнующий вас вопрос, обосновав его необходимость.

Через неделю Hetq.am обобщит ваши вопросы по сферам, после чего попытается получить ответы министров на присланные вами вопросы/предложения. Если у вас есть документы по вашему вопросу/предложению, которые вы хотите передать в редакцию, укажите в опросном листе ваши контактные данные для обратной связи.

Для заполнения опросного листа необходимо оставить запись в свободном поле под фотографией министра, где в зависимости от вашего интернет-браузера может быть написано “your answer” или “мой ответ”. После заполнения нажмите на размещенную в конце опросного листа кнопку “submit” или “отправить”.


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Комментарии (11)
1. Բյուրակն Իշխանյան01:08 - 25 мая, 2018
Հարց Արայիկ Հարությունյանին․ գիտության հետ կապված ի՞նչ ծրագրեր ունեք։
2. Անի01:26 - 25 мая, 2018
Առաջարկում եմ առողջապահության նախարարին վերանայել պատվաստումների խնդիրը երկրում՝ հաշվի առնելով և չանտեսելով բազում քաղաքացիների մտահոգությունը, հատկապես HPV պատվաստման վերաբերյալ
3. Հայկ01:50 - 25 мая, 2018
Պարոն նախարար, առաջարկում եմ օրենքով ամրագրել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մարդկանց ազատ հաղորդակցության, խոսքի և մտքի ազատությունը որպես ԲԱՑԱՐՁԱԿ իրավունք ընդհանրապես և ինտերնետի ԲԱՑԱՐՁԱԿ ազատությունը մասնավորապես` որպես մարդկության մեծագույն ձեռքբերում։ Ինտերնետի ազատությունը ժամանակակից աշխարհում դարձել է ժողովրդավարության ամենակարևոր տարրերից մեկը: Ինքներդ , անշուշտ , տեղյակ եք, ինչպես ժողովուրդը կարողացավ ինքնակազմակերպվել և թավշյա հեղափոխություն կատարել, երբ հեռուստատեսությունը, ռադիոն և թերթերը ենթարկված էին տոտալ վերահսկման։ Այս իրավունքները գործում են և լիարժեք են միայն եթե բացարձակ են , և ոչ մի դեպքում ենթակա չեն սահմանափակման։ Ինչու չէ, նաև քայլեր կատարել դա սահմանադրության մեջ ամրագրելու համար։ Շնորհակալություն։
4. Սլավի-Ավիկ Հարությունյան07:36 - 25 мая, 2018
Մոսկվայի նախկին Լազարյան Ճեմարանի ահռելի շենքը,որտեղ բազմել է դեսպանատունը և ոչինչ չի անում, պետք է փոխանցել կրթության նախարարությանը.կազմակերպել հայագիտական կենտրոն ու հայկական գիմնազիա
5. Վահե07:39 - 25 мая, 2018
Շնրհակալություն
6. Lusine07:40 - 25 мая, 2018
Մանե Թանդիլյան Չէք կարծում , որ դուք որպես ներկայիս կենսաթոշակային համակարգի դեմ մարդ վաղուց պետք է միջոցներ ձեռնարկեիք ուսումնասիրություններ կատարելու համար և ոչ թե իմ վճարած հարկերի հաշվին կրկին ժամանակ ու ռեսուրսներ վատնեիք անհասանալի ուսումնասիրությունների վրա, երբ ՀՀ բնակչության գիտակից մասը, համակարգին միացած մասը բացարձակ դժգոհ չէ համակարգից: Որպես քաղաքացի ձեր գործողությունները ընկալում եմ որպես ձեր նեղ շրջապատի նեղ շահերը առաջ տանելու գործողություն և պետական կարևոր նշանակություն ունեցող բարեփոխումը տապալելու քայլ, ընդհուպ մինչև իսկ ռիսկի ենթարկելով մարդկանց մինչ օրս կուտակած միջոցների անվտանգությունը և անորոշություններ ստեղծելով տնտեսությունում ԱՆՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՔԱՅԼ ՄԻ ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՈՐ ՄՇՏԱՊԵՍ ԴԵՄ Է, ՍԱԿԱՅՆ ՄԻՆՉ ՕՐՍ ԼԻԱՐԺԵՔ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՉԻ ԱՐԵԼ ԻՐ ԴԵՄ ԼԻՆԵԼԸ ՀԻՄՆԱՈՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ ԼԻԱՐԺԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ՉԻ ՏԱԼԻՍ ԵՎ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԹԱՓԱՆՑԻԿ ՉԷ ԻՐ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԵՏԱՁԳՈՒՄԸ ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԻՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ԻՄԻՋԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Է , ԱՅՆ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄՈՏ, ՈՎ ԻՐԵՆՑ ԳՈՐԾՈՒՂԵԼ Է ԱԺ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՀԱՄԱՐ ԷԼ ԱՍԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐ ՄԱՐԴԻԿ ԷԼ ՄՇՏԱՊԵՍ ԱՆԿԱԽ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՍԱԿԻՑ ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ԷԼ ԷԻՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՈՒՄ ՈՒ ԲԱՑԻ ԱՅԴ ԷԼ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՈՒՆԻ ՍՈՒՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՄԵՐ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋ ՈՒ ԵԹԵ ԴՈՒՔ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԴԱ ՉԵՔ ԳԻՏԱԿՑՈՒՄ , ԴԱ ՇԱՏ ՄՏԱՀՈԳԻՉ Է
7. Հասմիկ Ղազարյան08:40 - 25 мая, 2018
Առաջարկում եմ մշակույթի նախարարին դպրոցներում պարտադիր դարձնել Կոմիտասի և հին աշուղների երգերի ուսուցումը և թույլ չտալ ' ազգային արժեք հանդիսացող երգերի աղավաղումը' ինպրովիզացիայի անվան տակ:
8. Գայանե10:09 - 25 мая, 2018
Առաջարկ Արայիկ Հարություննյանին. Հարգելի պարոն նախարար խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել դպրոցական դասագրքերի թվայնացման կարևորությանը: Այն կնվազեցնի ծնողների ծախսերը և կթեթևացնի դպրոցականների չափից շատ ծանր պայուսակը:
9. Սիլվա Հակոբյան10:12 - 25 мая, 2018
Հարց . հուշարձանների պահպանության,վերականգնման, ադապտացիայի հարցերով որ կազմակերպությունն է զբաղվելու?
10. Սիլվա Հակոբյան10:19 - 25 мая, 2018
Հուշարձանների պահպանության , վերականգնման , ադապտացիային բնագավառը ես առաջարկում եմ հանել մշակույթի նախարարության տնօրինությունից եւ ստեղծել նոր կազմակերպություն, որոնց անդամները կլինեն բացառապես մասնագետներ ։։։։ռեստավրատոր- ճարտարապետներ
11. Տիգրան11:09 - 25 мая, 2018
Լավ հարթակ է, սակայն այն պետք է այսուհետ լինի կայքի տեսանելի տեղում հետագա շարունակությունը ապահովելու նպատակով, իսկ մեկնաբանություն գրողներին խորհուրդ եմ տալիս հարցերը տեղադրել համապատասխան դաշտերում ինչպես ուղեցույցում է գրված, իսկ ուղեցույցի թեք տառերով գրված տեքստի տառերի չափը մեծացնել
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