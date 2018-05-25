Предложение министру

Уважаемые читатели, с помощью этого опросного листа вы можете задать новоназначенным министрам вопрос/вопросы, которые, на ваш взгляд, нуждаются в решении в первоочередном порядке. Предложите министру решить волнующий вас вопрос, обосновав его необходимость.

Через неделю Hetq.am обобщит ваши вопросы по сферам, после чего попытается получить ответы министров на присланные вами вопросы/предложения. Если у вас есть документы по вашему вопросу/предложению, которые вы хотите передать в редакцию, укажите в опросном листе ваши контактные данные для обратной связи.

Для заполнения опросного листа необходимо оставить запись в свободном поле под фотографией министра, где в зависимости от вашего интернет-браузера может быть написано “your answer” или “мой ответ”. После заполнения нажмите на размещенную в конце опросного листа кнопку “submit” или “отправить”.