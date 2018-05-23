Как Лондон закручивает гайки российским инвесторам

Deutsche Welle -Британские власти должны ликвидировать "бреши" в санкционном режиме в отношении РФ. Это одна из главных рекомендаций, содержащихся в докладе членов парламента о российской коррупции.

В списке самых богатых людей Великобритании, который ежегодно составляет газета The Times, традиционно оказываются два российских бизнесмена - Роман Абрамович и Алишер Усманов. В этом году владелец английского футбольного клуба "Челси" оказался на 13 месте из 19: состояние Абрамовича издание оценило в 9,3 млрд фунтов стерлингов (12,5 млрд долларов). Усманов, которому принадлежат 30 процентов другого британского футбольного клуба, "Арсенал", занял 8 строчку с состоянием в 10,6 млрд фунтов стерлингов (14,2 млрд долларов).

Среди российских бизнесменов, имеющих крупные активы в Великобритании, есть и другие известные имена. Олегу Дерипаске, к примеру, принадлежит особнякстоимостью в 80 млн долларов в престижном районе Лондона - Белгравии.

Так называемые российские олигархи на протяжении многих лет вкладывали деньги в Великобритании, поскольку до недавних пор ее власти сами побуждали их к этому, говорится в опубликованном на этой неделе докладе комитета британского парламента по иностранным делам. Однако в скором времени состоятельным россиянам может оказаться сложнее инвестировать в стране. Это произойдет, если британские власти последуют содержащимся в докладе рекомендациям и ужесточат политику в отношении российских инвестиций.

Сколько российских денег в Великобритании?

Документ, состоящий из 34 страниц, носит название "Московское золото: российская коррупция в Великобритании". Для вынесения рекомендаций правительству парламентский комитет по иностранным делам опросил известных экспертов по России, журналистов и антикоррупционных активистов. Среди тех, кто устно или письменно ответил на вопросы парламентариев, были соратник оппозиционера Алексея Навального и исполнительный директор его Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, британский историк и эксперт по проблемам безопасности Марк Галеотти, экс-чемпион мира по шахматам, а ныне правозащитник Гарри Каспаров и журналист The Guardian Люк Хардинг.

По словам Ашуркова, которые приведены в документе, "Великобритания - естественный магнит для россиян". Он привел подсчеты, согласно которым за последние 20 лет в стране "осело" около 100 млрд фунтов стерлингов российских инвестиций. "Большая часть этих денег законна, - полагает он. - Думаю, только часть из них - это доходы от коррупции и преступной деятельности". Однако широко распространенное мнение таково, что связанные с Кремлем олигархи часто используют британскую финансовую систему, чтобы скрыть свои активы или отмыть доходы, полученные в России нелегальным путем, отметил Люк Хардинг.

"То, что люди, имеющие отношение к Кремлю, используют Лондон в качестве базы для полученных преступным путем активов, явно связано с более масштабной стратегией России и имеет последствия для нашей национальной безопасности, - резюмировали авторы доклада. - Противостояние этому должно быть основным приоритетом международной политики Великобритании". Они также указали на то, что "накопленные и легализованные в Великобритании активы напрямую и косвенно поддерживают кампанию президента Путина" по разрушению мирового правопорядка и влиянию на союзников Великобритании.

"Ликвидировать бреши" в санкционном режиме

Чтобы предотвратить это, парламентарии предложили пересмотреть политику Лондона в отношении российских инвестиций. По их мнению, власти Великобритании должны, в частности, активнее противодействовать отмыванию денег, а также ликвидировать лазейки в санкционном режиме, позволяющие российским бизнесменам инвестировать в стране, вопреки введенным в отношении России санкциям.

Правительство должно "как можно скорее ликвидировать бреши" в санкционном режиме, считают в комитете по иностранным делам. Один из приведенных в докладе примеров непоследовательности санкционной политики Лондона в отношении России - это состоявшееся в ноябре прошлого года первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской бирже акций компании En+, которую на тот момент контролировал Олег Дерипаска.

Во время проведения IPO Дерипаска еще не был под санкциями США, введенными в отношении неготолько в январе 2018 года, однако его близость к Кремлю была известна уже тогда, отмечено в докладе. В документе также указано, что в феврале нынешнего года британские и американские спецслужбы "выражали беспокойство" по поводу размещения En+. "В чем смысл накладывать на Россию санкции, если россияне могут обойти их в Великобритании?" - процитирован в докладе неназванный американский чиновник, который дал интервью газете The Telegraph.

В чем слабость санкций в отношении РФ?

Второй пример непоследовательной политики британцев, упомянутый в докладе, - это возможность России занимать деньги на европейских финансовых рынках, поскольку западные санкциине распространяются на российский госдолг.

"Это основная слабость глобального санкционнного режима, поскольку Кремль использует средства, полученные от выпуска госдолга, для предоставления займов попавших под санкции банков", - считает научный сотрудник Гарвардского университета Эмиль Симпсон, выступавший перед членами комитета.

Британские власти должны сотрудничать с ЕС и США, чтобы препятствовать покупке российских облигаций, выпуск которых организуют попавшие под санкции компании, рекомендуют парламентарии.

Инструмент влияния на Кремль

Заключительная часть доклада посвящена мерам противодействия отмыванию денег. В ней члены комитета по иностранным делам рекомендуют правительству разработать план содействия властям заморских территорий в создании к концу 2020 года регистра бенефициаров офшорных компаний. В начале мая парламент Великобритании принял поправку, согласно которой ее офшорные территории, такие, как Каймановы и Британские Виргинские острова, должны будут раскрывать информацию об истинных владельцах офшорных фирм.

"Великобритания должна разработать согласованную и упреждающую стратегию в отношении России, - резюмировали в докладе члены комитета по иностранным делам. - Размер лондонских финансовых рынков и их значимость для российских инвесторов дает Великобритании существенный инструмент влияния на Кремль".