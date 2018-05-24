Четверг, 24 мая
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Мовсес Акопян будет освобожден от должности начальника штаба ВС



Начальник штаба Вооруженных сил РА Мовсес Акопян будет освобожден от занимаемой должности. Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

“Я уже принял решение и обратился к президенту страны по вопросу освобждения начальника штаба ВС и перевода его на другую работу. Решение принято по обоюдному согласию”,- сказал Пашинян, добавив, что новое назначение будет произведено до конца дня, а завтра новый начальник штаба будет представлен ВС.

По сведениям Hetq.am, начальником штаба ВС будет назначен первый заместитель начальника Генштаба ВС Оник Гаспарян.

Мовсес Акопян занимал должность начальника Генштаба ВС с 3 октября 2016 г. В 2007-2015 гг. он был министом обороны НКР. 15 июня 2015 г. Акопян получил назначение на должность заместителя начальника, а затем начальника штаба ВС РА. Мовсес Акопян имеет воинское звание генерал-полковника. 


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