В ближайшее время губернаторы всех областей будут освобождены от занимаемых должностей

Все губернаторы будут освобождены и назначены новые руководители областей. Об этом до начала заседания правительства сообщил журналистам министр территориального управления и развития Сурен Папикян.

“В ближайшее время будут назначены новые губернаторы. Премьер в рамках предоставленных ему Конституцией полномочий представит правительству новых руководителей областей”,- сказал С. Папикян.

На вопрос, соответствуют ли действительности сведения о том, что представители партий АРФ Дашнакцутюн и “Процветающая Армения” не будут назначены на эти посты, министр ответил: “На данный момент никакого решения нет”.