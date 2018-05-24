Четверг, 24 мая
ПолитикаМарзы

В ближайшее время губернаторы всех областей будут освобождены от занимаемых должностей



Все губернаторы будут освобождены и назначены новые руководители областей. Об этом до начала заседания правительства сообщил журналистам министр территориального управления и развития Сурен Папикян.

“В ближайшее время будут назначены новые губернаторы. Премьер в рамках предоставленных ему Конституцией полномочий представит правительству новых руководителей областей”,- сказал С. Папикян.

На вопрос, соответствуют ли действительности сведения о том, что представители партий АРФ Дашнакцутюн и “Процветающая Армения” не будут назначены на эти посты, министр ответил: “На данный момент никакого решения нет”.

 


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Комментарии (1)
1. Աննա12:29 - 24 мая, 2018
Ուռաա՜, օլիգարխների անգրագետ փեսա-փուսաների վերջն էլ ա եկել․․․ Էն անգրագետ կարեն բոթոյան կոչվածը, որ գեղարքունիքի մարզպետ է, նախկինում 5 տարի ձրիակերի նման լափեց մեր փողերը ԱԺում նստելով՝ 0 հարց, 0 ելույթ, 0 դեմ,0 օրենսդրական նախաձեռնություն կատարողականով, 2 տարի էլ նստած ա մարզպետի աթոռին։ Մեկը, որ նախընտրական արշավի ժամանակ Սևան քաղաքի հրապարակում կազմակերպի կենդանիների սպանդ, անունը դնի նախընտրական մատաղ, պիտի վերանա մեր փողերից սնվող պաշտոններից։ Թող եվրոստանի իրա շեֆ աներոջից մի խանութում մի վաճառողի գործ ուզի, մի բան ծախի ապրի․․․
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