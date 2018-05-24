Премьер – начальнику ГСБПП: “Хочу понять, кому Вы доложили об этой ситуации”

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян, обращаясь к начальнику Госслужбы безопасности пищевых продуктов Ишхану Карапетяну, сказал, что для него стали неожиданностью письма российской организации “Россельхознадзор” начальнику ГСБПП. Премьер поинтересовался, почему его не проинформировали об этом и какие действия предпринял Карапетян.

Руководитель Госслужбы отметил, что подобные письма приходят регулярно. “Я хочу понять, кому Вы доложили о сложившейся ситуации. Сразу после вступления в должность премьер-министра я позвонил Вам и спросил, есть ли проблемы в сфере экспорта сельхозпродукции. Вы ответили, что проблем, по сути, нет”,- напомнил Н.Пашинян.

По словам И.Карапетяна, он обсуждал проблемы с министром сельского хозяйства, пытался связаться с первым вице-премьером, но безуспшено, поэтому “предпринял шаги в установленном порядке”. Основная проблема связана с маркировкой и конкретным пунктом экспорта, отметил глава ГСБПП.

Никол Пашинян заметил, что в письмах говорится о соблюдении санитарно-гигиенических условий. Ишхан Карапетян пояснил, что груз был отправлен обратно, а затем реэкспортирован. Он также заверил, что проведена соответствующая работа, в результате которой на пропускном пункте в Верхнем Ларсе никаких проблем не возникло.

“Хочу сообщить, что в процессе пограничного контроля нами было зафиксировано 140 случаев нарушения условий импорта”,- отметил И.Карапетян.

Премьер поручил предупредить компанию, экспортировавшую помидоры, о недопустимости повторения подобных ситуаций.

Никол Пашинян также подчеркнул, что правительство должно помочь крестьянам в обеспечении необходимых условий ля экспорта.