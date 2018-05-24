Валерий Осипян: “Добросовестные граждане говорят: верните наши деньги”

На сегодняшнем заседании правительства начальник Полиции Валерий Осипян коснулся решения кабмина об амнистировании штрафов за нарушения, зафиксированные спидометрами и камерами видеонаблюдения, а также недовольства ряда граждан по этому поводу.

“Добросовестные граждане, которые заплатили штрафы, говорят: верните наши деньги. В соцсетях высказываются различные мнения, поэтому надо попытаться объяснить ситуацию и последствия этого решения”,- сказал Осипян.

Премьер-министр Никол Пашинян предложил обсудить все точки зрения и принять взвешенное решение.

“Да, добросовестные граждане заплатили, но очень многие не заплатили, так как, по всей видимости, не имели возможности. Вот г-н Мирзоян говорит, что заплатил, я тоже заплатил. А Вы заплатили, г-н Осипян?” – поинтересовался премьер у начальника Полиции. Получив положительный ответ, Пашинян пошутил: “Артак Зейналян (министр юстиции) раньше не платил, но сейчас будет платить”.

Фото: primeminister.am