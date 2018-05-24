В 28 компаниях, эксплуатирующих металлические месторождения, будут проведены проверки

Премьер-министр Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства отдал поручение провести проверки в компаниях, эксплуатирующих металлические месторождения.

“Учитывая высокие риски добычи металлов, что содержит угрозу причинения вреда окружающей среде, министр охраны природы попросил премьера-министра отдать распоряжение об организации проверок”,- сообщил Пашинян, отметив, что мониторинг будет проведен в 28 компаниях, занимающихся в основном добычей металлов.

Пашинян таже отметил, что проверки преследуют цель пресечь угрозы жизни и здоровью населения, законным интересам государства, ущерб, причиняемый окружающей среде, а также устранить возможные нарушения экологического законодательства”,- отметил глава правительства, призвав руководителей исполнительных органов оказать содействие в проведении проверок.

Горнодобывающая промышленность должна соответствовать требованиям законодательства, подчеркнул Никол Пашинян.

Глава кабмина также призвал принять меры к тому, чтобы проверки проходили прозрачно, с участием специалистов, знакомых с данной сферой представителей гражданского общества и журналистов.

Это не та область, в которой возможны компромиссы. Мы не можем позволить, чтобы эксплуатация недр осуществлялась с нарушениями закона и экологических норм, добавил премьер.