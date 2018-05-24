Мнения специалистов։ Транспортный коридор через Абхазию и Южную Осетию из России в Армению

Сегодня 24 мая в Праге встречаются спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе и замминистра ИД РФ Григорий Карасин. Уже и Грузия, и Россия подписали договор со швейцарской кампанией для мониторинга грузов из России через территории Абхазии и Ю. Осетии в Грузию, и дальше, возможно, в Армению.

Вопрос: Как вы считаете, какую политическую роль может сыграть этот проект в контексте деблокады Армении в случае его реализации?

Сергей Маркедонов (политолог, Россия) - Символически встреча важная. Психологически тоже. Долгие годы продвижения на этом треке не было. Но сейчас, и Москва, и Тбилиси продвинулись на пути к имплементации Соглашения семилетней давности. Грузия подписала документ с компанией SGS в декабре прошлого года, Россия - всего неделю назад. Означает ли это, что транспортные коридоры, о необходимости которых так долго говорили экономисты, будут открыты? Далеко не факт, что это произойдет здесь и сейчас. От достижения принципиальной договоренности о привлечении к мониторингу швейцарской компании до подписания соглашения с ней прошло почти семь лет. Но движение к усложнению закавказской повестки дня сделано. Ведь если коридоры будут открыты, то товары из Грузии в Россию и наоборот могут пойти не только через КПП «Казбеги - Верхний Ларс», но и через территории Абхазии и Южной Осетии. Региональная изоляция Армении может быть уменьшена, а экономические связи между РФ и Грузией увеличатся поверх неразрешенных конфликтов. К чему это приведет? К формированию новой повестки поверх старых фобий, стереотипов, обид, проблем. Не факт, что это будет быстро, повторюсь. Но шанс есть, и он интересен.

Гела Васадзе (аналитик, Грузия) - Технические препятствия для открытия данной дороги устранены. Как сказал Абашидзе, не устранен еще целый ряд противоречий между грузинской и российской сторонами, и будут ли они решены большой вопрос. Но на самом деле гораздо больше вопросов возникает не столько исходя из факта кипения страстей вокруг этой дороги, сколько исходя из вопроса по тому, кому она рельано нужна. России? Грузии? Армении? Так ли она страшна Азербайджану? Насколько выгодна или не выгодна Турции? А насчет формирования новой реальности поверз конфликтов, давайте не будем себя обманывать, эта реальность существует для телеканалов и сми. Не бывает поверх конфликтов, не может быть отношений между РФ и Грузией без учета фактора оккупированных регионов. Остальное либо прекраснодушие, либо чистая прпаганда. Это не значит, что стороны не будут искать выгод, там где они могут быть. Но это не отменяет главного факта - России не нужны хорошие, добрососедские отношения с Грузией. Были бы нужны, давно бы установили, причем достаточно быстро.

Сергей Маркедонов (политолог, Россия) – Есть масса примеров, когда поверх конфликтов выстраиваются отношения. Взять хоть Кипр, хоть Приднестровье, хоть Ближний Восток, хоть 1992-2004 гг. в Южной Осетии. Было бы желание. И воля. Между Грецией и Турцией есть отношения поверх Кипра, более того, между Турцией и Кипром они есть. Не надо рассматривать грузино-российский пример, как нечто эксклюзивное. Да, свои особенности. И что? России вполне нужны отношения с Грузией, со своих позиций. И если бы интересы Москвы лучше бы учитывались Тбилиси, многого удалось бы избежать. Хотя бы начиная с периода 2004 года. Просто для Москвы, это важно понять, хорошие отношения - это не отказ от собственных интересов. Для Тбилиси то же самое. Вот и посмотрим. В политике нет любви, есть интересы, они меняются. И еще посмотрим на то, куда и как вырулит ситуация с радикальным исламом. И кто и как лет через 10-15 будет оценивать отношения между нашими странами. И останется ли Абхазия столь безусловным приоритетом, коим она безусловно является сегодня. И последнее. Давайте в дискуссии избегать подозрений кого бы то ни было в пропаганде, прекраснодушии и прочее. У каждого тут за спиной репутация, знания, опыт. И если я, Сергей Маркедонов так пишу, то это не потому, что мне Кремль нашептал, а потому, что я так считаю. Просто сам по себе. Давайте из этой презумпции и исходить. И совсем последнее. Никогда не говори никогда! Хороший принцип, особенно для эксперта.

Гела Васадзе (аналитик, Грузия) - Зачем РФ потребовалась эта дорога в контексте Карабахского конфликта. Точнее есть ли тут этот контекст . 1992-2004 и 2005-2008 в Цхинвальском регионе было не выстраивание отношений поверх конфликта, а попытки урегулировать конфликт путем включения экономических рычагов, то же самое можно сказать и про Приднестровье. Ни там, ни тут в очерченный период не было оккупационных войск, российские войска находятся в Приднестровье и находились в Цхинвальском регионе на законных основаниях, а посему не было третьей стороны. Фактически речь шла об отношениях центра с сепаратистами, и да они не всегда силовые, пример Каталонии тут особенно показателен.

Про российско-грузинские отношения развивать тему здесь не имеет смысла слишком много и долго, ограничусь констатацией факта - если бы Москве понадобилось установить с Грузией прочные, добрососедские отношения, то все ресурсы и возможности есть именно у российской стороны. Почему сейчас в Москве не видят необходимости в этом? Вопрос достойный отдельного обсуждения. К Карабахскому конфликту эта дорога имеет опосредованное отношение. Но тем не менее сбрасывать со счетов то обстоятельство, что любая железная дорога является очень удобным средством военной логистики, тем более в условиях горной местности, я бы не стал.

Из материалов онлайн конференции Исследовательского центра “Регион” и Института мира и демократии

(http://www.publicdialogues.info/node/774?page=13)

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