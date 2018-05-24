Артур Ванецян: “Действия начаты. Многочисленные лица подвергнуты приводу”

“Я уже говорил о том, что с 23 мая начнутся активные действия. Уже есть многочисленные приглашенные и подвергнутые приводу лица”,- сообщил сегодня в интервью радио “Свобода” до начала заседания правительства директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

Напомним, что 19 мая Ванецян встречался с руководителямиСМИ, которым заявил, что в ближайшее время будут произведены задержания. Директор СНБ также сообщил, что в Армении есть 350 человек, которые не знают о том, что занимаются крупным бизнесом. “В ближайшие дни появятся публикации. Я не говорил, что 23 мая 350 человек будут подвергнуты приводу. Я сказал, что ведутся работы, и в ближайшие дни общественность узнает об этом”,- отметил А.Ванецян.

По словам главы СНБ, это сложная и масштабная работа, которую необходимо выполнить так, чтобы ни у кого не возникло вопросов. “Поэтому мы должны действовать профессионально. На это уйдет много времени. Могу сказать, что на этом этапе наши предварительные оперативные данные подтвердились”,- добавил Артур Ванецян.