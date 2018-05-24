В Ботаническом саду будут сооружены павильоны для проведения торжеств

Со вчерашнего дня экологи сигнализируют о том, что в Ботаническом саду выкопаны саженцы, а на их месте установлены металлические конструкции для сооружения постройки, в которой будут проводиться различные торжества.

С этой целью частному предпринимателю Геворку Агбаляну в Ботаническом саду сдана в аренду территория площадью 600 кв.метров. Срок аренды составляет 3 месяца, арендная плата – 500 тыс. драмов в месяц.

В саду будут построены павильоны в виде шатров, где можно будет отмечать дни рождения, свадебные торжества, праздничные обеды.

Этот проект собирается осуществить компания по проведению мероприятий под открытым небом “White Hall”. В строящемся павильоне смогут разместиться до 500 человек.

В беседе с Hetq.am сотрудник компании, не пожелавший назвать себя, сообщил, что павильон будет действовать с 15 июня по конец сентября.

В компании также сказали, что организация свадьбы на 200 гостей с предоставлением техники и сцены обойдется в 2 миллиона драмов.

Ниже представлены снимки Ботанического сада в мае 2017 г. и в мае 2018 г. Проведя мышкой по фото, можно увидеть полную картинку.

По словам директора Ботанического сада Жирайра Варданяна, предпринимателю Геворку Агабаляну выделено 600 кв.метров. Срок аренды составляет 3 месяца, арендная плата за каждый месяц – 500 тысяч драмов. На этом участке предусматривается установить полуоткрытые конструкции в виде шатров, построить временное сооружение для проведения торжеств, культурных и экообразовательных мероприятий.

По адресу деятельности компании Геворка Агабаляна действует еще одна компания по организации мероприятий – “Эксклюзив ивент компани”.

Жирайр Варданян отметил, что в условиях нехватки финансовых средств за счет платы за аренду указанного участка на работу будут принятые 3-4 садовника для ухода за научными коллекциями, находящимися на территории Ботанического сада.

Директор заверил, что вопрос сдачи в аренду пустынного участка сада обсуждался в научном совете и было принято решение пойти на такой шаг в экспериментальном порядке. “Посмотрим, оправдает ли себя идея проведения здесь культурных и развлекательных мероприятий и какие могут быть риски. Срок аренды – три месяца. В договоре четко прописано, что сооружение должно быть демонтировано”,- отметил Ж.Варданян.

Если программа окажется эффективной, а реакция населения – положительной, то в будущем году срок аренды будет увеличен.

Между тем изучение фейсбуковской страницы "White Hall” показало, что население уже отрицательно отреагировало на сдачу в аренду части территории Ботанического сада.

Директор опроверг сведения о том, что для сооружения павильонов были срезаны деревья.

В той части Ботанического сада, где предусмотрено соорудить павильоны, уже установлена металлическая сетка. Дирекция пояснила, что это обусловлено неровной поверхностью участка.

Инвестиционный проект по созданию в Ботаническом саду центра отдыха, досуга и туризма под открытым небом стоимостью 2,5 млн долларов предложила также мэрия Еревана. Начальник управления информации и по связям с общественностью мэрии Артур Геворкян сообщил Hetq.am, что к проекту “White Hall” они не имеют отношения.

Диана Казарян

Ани Ованнисян

Саро Багдасарян

Аракел Минасян