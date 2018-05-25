Прокуратура проводит изучение на основании публикации Hetq.am о злоупотреблениях в Общественной телекомпании

Советник генпрокурора РА Гор Абрамян на своей фейсбуковской странице сообщил о том, что предметом изучения для прокуратуры стали пубилкации Hetq.am о злоупотреблениях в Общественной телекомпании.

Советник также отметил, что исходя из необходимости проведения Управлением защиты государственных интересов Генпрокуратуры полноценного и всестороннего изучения, а также уголовно-правовой оценки представленных фактов, у Министерства финансов РА затребованы документальные основания проверки, проведенной Инспекцией финансово-бюджетного контроля в ЗАО “Общественная телекомпания Армении” , которые пока не получены.