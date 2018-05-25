Полиция готовит материалы по факту незаконной вырубки деревьев Арманом Саакяном

24 мая Генпрокуратура направила в Маштоцкое отделение полиции для подготовки материалов публикацию Hetq.am “Бывший начальник управления по управлению госимуществом срезал деревья без разрешения”.

Об этом Hetq.am сообщила начальник управления информации и по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян. Публикация будет изучена с учетом статей 180-181 Кодекса уголовного судопроизводства с целью установления, содержит ли факт вырубки деревьев Арманом Саакяном признаки преступления.

В марте этого года уже бывший начальник управления по управлению госимуществом Арман Саакян на принадлежащей ему территории по адресу Алабяна, 20/1 срезал деревья, не имя соответствующего разрешения. Ранее на этом месте действовал принадлежащий Саакяну Центр семейного отдыха “Дольче”. Как ни пыталась мэрия скрыть факт незаконной вырубки деревьев должностным лицом, после двух наших запросов представители городских властей признались, что вырубка была произведена незаконно.

Эти действия были осуществлены тогда, когда Арман Саакян занимал пост начальника управления по управлению госимуществом. Он подал в отставку 10 мая, после формирования нового правительства.

Отметим, что на участке, который охватывает территорию домов 20/4, 20/8, 20/12, 20/13 и 20/14 по улице Алабяна, бывший чиновник собирается строить многофункциональный комплекс, в котором разместятся торговый центр, точка общепита, офисные помещения, развлекательные центры, производство питания.