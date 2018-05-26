2 млн 120 тысяч евро на проведение саммита Франкофонии и организацию концерта в честь 2800-летия Еревана

17-й саммит Международной Организации Франкофонии пройдет в Армении в октябре этого года. С целью оказания услуг в вопросах организации мероприятий в рамках саммита и разработки дизайна мероприятий и концерта по случаю 2800-летия основания Еревана Министерство иностранных дел РА заключило с французской компанией “Анжанс Пюбликс-Групп ЭСЛ/Нетворк” договор об оказании услуг на государственные нужды.

Стоимость договора 2 млн 120 тыс. евро, или 1 млрд 277 тыс. драмов. Эта сумма включает все расходы компании, в том числе налоги, пошлины и установленные законами Армении и Франции другие выплаты.

30% от указанной суммы, то есть 636,000 евро, были выплачены в момент подписания договора, остальная сумма будет перечислена поэтапно до 15 октября.

Отметим, что Международная Организация Франкофонии (МОФ/ Organisation Internationale de la Francophonie) была основана в 1970 г. с целью популяризации французского языка и общих ценностей.

На состоявшемся в октябре 2012 г. в Киншасе (Демократическая Республика Конго) саммите Франкофонии, в котором участвовал также министр иностранных дел Армении, наша страна получила статус полноправного члена МОФ, став 54-ой страной-членом.

Для организации концерта, который будет посвящен 2800-летию Еревана и 17-му саммиту Франкофонии на площади Республики предусмотрено построить концертную сцену 30х20 метров. Будут установлены два огромных экрана с целью трансляции концерта для всех находящихся на площади зрителей. Предусмотрено оказание и других услуг.

Что касается торжественного открытия саммита, то для руководителей государств и делегаций будет создана дизайнерская ложа на 90 мест, установлены LED экраны и т.д.