Суббота, 26 мая
АрмияՕбществоНагорный Карабах

Ситуация на передовой на минувшей неделе



В период с 20-го по 26-е мая ситуация на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск была относительно стабильной, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах. 
В указанный период противник нарушил режим прекращения огня около 150 раз, произведя в направлении армянских позиций более 1500 выстрелов. 

Подразделения Армии обороны в основном воздерживались от ответных действий и проявляли бдительность при выполнении поставленной перед ними боевой задачи. 

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