Ситуация на передовой на минувшей неделе

В период с 20-го по 26-е мая ситуация на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск была относительно стабильной, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах.

В указанный период противник нарушил режим прекращения огня около 150 раз, произведя в направлении армянских позиций более 1500 выстрелов.



Подразделения Армии обороны в основном воздерживались от ответных действий и проявляли бдительность при выполнении поставленной перед ними боевой задачи.