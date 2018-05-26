Речь Армена Григоряна на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

24 мая в Астане состоялось заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, на котором выступил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Он провел рабочую встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, а также стороны выразили готовность объединить усилия по укреплению союзнических отношений в рамках ОДКБ.

Речь Армена Григоряна на заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ представляем ниже։

Уважаемый председательствующий,

Уважаемые коллеги,

Позвольте поприветствовать вас и искренне поблагодарить Казахстанскую сторону за прекрасную организацию заседания и оказанный тëплый приём. Убеждëн, что наша сегодняшняя встреча станет важным шагом на пути к достижению наших общих целей.

Прежде, чем непосредствено коснуться обсуждаемой тематики, хочу сказать несколько слов в связи со следующим. В последние недели, можно без преувеличения сказать, внимание всего мира было приковано к Армении, к происходящим в нашей стране процессам и событиям.

Характерной особенностью мирного народного движения в Армении являлось то, что никаких нарушений положений действующей Конституции не было, все перемены во внутриполитической жизни страны произошли в полном соответствии с положениями Основного закона государства. Произошла мирная передача власти с целью разрешения скопившихся в стране социально-экономических проблем, искоренения коррупции, установления справедливости, законности и права.

В качестве следствия всего этого процесса служит факт создания такой среды, в которой бывший президент и подавший в отставку премьер-министр Серж Саргсян всë это время оставался и сейчас находится в Армении, фактически являясь председателем бывшей правящей республиканской партии и все предусмотренные законодательством привилегии и льготы, соответствующие статусу бывшего главы государства будут сохранены в полном объеме.

Можно с уверенностью сказать, что события, имевшие место в апреле-начале мая в Армении – это процессы в политическом поле страны с самым широким участием народных масс, которое, наряду с соблюдением конституционных норм, обеспечило неоспоримую легитимность этих процессов.

Стоит особо подчеркнуть, что народное движение в Армении являлось исключительно внутриполитическим процессом и увенчалось успехом, благодаря этой особенности.

В течение всего этого периода в Армении активную деятельность в направлении разрешения кризисной ситуации проводил Президент Республики, который является главой государства, действовало Национальное Собрание, которое 8 мая выбрало нового Премьер-министра страны в строгом соблюдении всех конституционных и законодательных норм.

Нужно отдать должное и бывшим властям, которые не пошли против воли народа, проявили благоразумие и ответственность, в результате удалось избежать силового сценария разрешения ситуации и, самое важное, избежать кровопролития.

Цель мирной передачи власти заключалась в формировании атмосферы любви, толерантности и национального согласия. Одновременно, Армения настроена на углубление открытого и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимоуважении со всеми дружественными странами.

Важно подчеркнуть, что Армения продолжит оставаться членом ОДКБ и Евразийского экономического союза, развивать тесное сотрудничество с Россией. И эти слова были доказаны делом. Новоизбранного Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна одними из первых поздравили со вступлением в должность президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Далее, как вы знаете, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 14 мая в Сочи принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, встретился с президентами, России, Беларуси и Кыргызстана, лидерами других государств Евразийского экономического союза.

В контексте всего вышесказанного уместно было бы подчеркнуть приверженность ОДКБ к основополагающему принципу невмешательства во внутренние дела других стран, взаимного уважения и равноправия с учетом их законных интересов, чем в очередной раз продемонстрировала себя в качестве надежного игрока на международной арене.

В связи с этим хочу искренне поблагодарить руководство ваших государств за беспристрастную и конструктивную официальную позицию, выразившуюся в объективной, сбалансированной оценке происходящих в Армении событий, как внутреннего дела нашей страны.

Хочу также поблагодарить всех присутствующих здесь коллег из всех государств – членов ОДКБ, которые в эти непростые дни искренне переживали за нас и внимательно следили за развитием ситуации в Армении, надеясь на еë благополучное разрешение.

Уважаемые коллеги,

В рамках темы обсуждаемого вопроса повестки дня хочу также отметить, что несмотря на бурное развитие событий внутри Армении, мы держали и продолжаем держать в центре внимания ситуацию в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности в контексте вызовов и угроз коллективной безопасности, придавая особую важность развитию событий в регионе Южного Кавказа, в котором находится Республика Армения.

Армения придает большую значимость наращиванию коллективных усилий в рамках ОДКБ по борьбе с современными вызовами и угрозами в области информационной безопасности. Мы намерены продолжить сотрудничество по совершенствованию механизмов обеспечения информационной безопасности.

Очагом международной напряженности продолжает оставаться также Ближний Восток, в первую очередь это касается ситуации в Сирийской Арабской Республике.

В этом контексте и в этой связи хотел бы ещë раз выразить нашу поддержку действиям Российской Федерации, благодаря последовательным усилиям которой позициям террористов в Сирии нанесен непоправимый урон, и они фактически лишены контролируемого ими пространства. Мы также высоко ценим инициативы и действия Российской и Казахстанской сторон в направлении всеобъемлющего урегулирования сирийской проблемы в Астанинском формате. Убеждены, что проведëнные в Астане переговоры по Сирии позволили снизить накал вооруженного противостояния в Сирии и стимулировать политическое урегулирование в этой стране.

Мы также держим в центре внимания вызовы и угрозы, исходящие с территории Исламской Республики Афганистан. С целью продолжения сотрудничества в рамках ОДКБ для нейтрализации этих вызовов и угроз Армянская сторона принимает активное участие в деятельности Рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ.

Мы убеждены, что совместные шаги государств – членов ОДКБ в направлении содействия международным усилиям по достижению стабилизации в Афганистане и блокированию террористической, религиозно-экстремистской и наркотической угроз, наряду с развитием сотрудничества с другими международными организациями, в сферу деятельности которых входят проблемы обеспечения международной безопасности, позволят достичь ощутимых результатов на афганском треке.

Мы также серьезно обеспокоены очередным обострением палестино-израильского конфликта и эскалацией насилия на границе сектора Газа, в результате которого десятки людей погибли и тысячи получили ранения. Считаем, что в создавшейся ситуации конфликтующие стороны сейчас должны прежде всего воздержаться от каких-либо шагов, которые могут ухудшить ситуацию, и, конечно же, необходимо приложить все усилия, прежде всего международные, для мирного решения накопившихся проблем в арабо-изральских отношениях.

В заключение хотел бы ещë раз подчеркнуть, что Республика Армения, неизменно придавая важное значение развитию и углублению сотрудничества в рамках ОДКБ, готова всесторонне содействовать продвижению и реализации инициатив наших партнëров по Организации в направлении нейтрализации вызовов и угроз коллективной безопасности.

Благодарю за внимание.