Эрдоган требует от турок принять участие в спасении лиры

Deutsche Welle -Центробанк Турции повысил одну из ключевых ставок, но это дало лишь кратковременный эффект.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от сограждан принять участие в спасении турецкой лиры, которая с начала года почти на 20 процентов обесценилась по отношению к американской валюте. Об этом глава государства заявил в субботу, 26 мая, на предвыборном мероприятии в Эрзуруме на северо-востоке страны.

Политик обратился к гражданам Турции, "хранящим под подушкой доллары и евро". "Идите и переведите их в лиры", - заявил он.

В среду, 23 мая, Центральный банк Турции объявил о повышении так называемой ставки окна поздней ликвидности с 13,5 до 16,5 процента. Данный механизм кредитования ЦБ позволяет банкам задействовать избыточную ликвидность на конец дня. До этого вынужденного шага Центробанка курс по отношению к американской валюте обновил исторический минимум в 4,929 лиры за доллар.

Тем не менее попытки монетарного регулирования дали лишь кратковременный эффект. Эрдоган в свою очередь уже заявил, что после внеочередных президентских и парламентских выборов 24 июня намерен более серьезно контролировать валютную политику в стране.

В случае победы действующий глава государства получит еще больше властных полномочий благодаря конституционной реформе о переходе к президентской республике, за которую жители Турции проголосовали на референдуме в 2017 году.