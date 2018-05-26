Абэ призвал заключить мирный договор с Россией при нынешнем поколении

РБК -Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется «поставить точку» в заключении мирного договора с Россией при жизни нынешнего поколения. Владимир Путин считает, что решение этого вопроса стоит искать терпеливо

Россия и Япония договорились двигаться в направлении мирного договора между странами. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил японский премьер министр Синдзо Абэ. По его словам, он хочет «поставить точку» в этом вопросе при жизни нынешнего поколения, сообщается на сайте Кремля.



«Вопрос мирного договора, не подписанного в течение более чем 70 лет, решить нелегко, однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в этой проблеме. Это и есть главнейшая задача нашего плана», — сказал Абэ.

По его словам, лидеры двух стран договорились вместе идти к этому шагу, для чего необходимо «углубить взаимоотношения». Абэ отметил, что план должен быть реализован без ущемления юридических позиций сторон.

«Если сделать первый шаг, перед нами непременно откроется дальнейший путь. Взаимное доверие — вот такая позиция должна приносить нам плоды», — добавил премьер-министр Японии.



По его словам, совместная хозяйственная деятельность в Японии должна способствовать решению этой проблемы, а люди должны осознать, что сотрудничество может принести обоюдную выгоду.



В свою очередь Путин призвал «терпеливо» искать решение, которое устроило бы обе страны.«В ходе переговоров обсудили вопросы, касающиеся мирного договора. Считаем важным терпеливо продолжать поиск решения, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии, и было бы принято народами обеих стран», — сказал Путин.



Он отметил, что во второй половине 2018 года на южные Курильские острова отправится третья по счету бизнес-миссия. «Будем и дальше решать вопросы, связанные с гуманитарной стороной этого дела, будем способствовать посещению этих островов японскими гражданами», — добавил Путин.





