Проявление человеческого потенциала посредством технологий: в Лори открылся СМАРТ-центр

В общине Дебет Лорийской области открылся образовательный СМАРТ-центр, который создаст для жителей сельских общин Армении возможности развития неформального образования. СМАРТ-центр обеспечит бесплатное обучение в нескольких направлениях: информационные технологии, искусство, коммуникации, экология, здоровый образ жизни, бизнес и гражданские навыки.

Строительство центра финансировал американский предприниматель армянского происхождения, учредитель Фонда детей Армении (COAF) Гаро Армен. Армен родился в Турции, но в дальнейшем переехал в США, где занялся бизнесом, а в 2016 году удостоился премии “Предприниматель-иммигрант года”. Гаро Армен имеет научную степень доктора физической химии, которую он получил в Нью-Йоркском университете.

Сооружение СМАРТ состоит из двух частей: СМАРТ-центр (2230 кв.м) и СМАРТ-деревня (20 га), где имеются комнаты для гостей. Согласно информации Фонда детей Армении, СМАРТ может обслужить в течение дня 250 человек.

В бесседе с Hetq.am Гаро Армен рассказал, что бабушка часто рассказывала ему о трудностях, которые пришлось пережить армянам. Спустя много лет, когда доктор Армен посетил Армению и побывал в деревнях, где встретился с молодежью, он понял, что в сельских общинах скрыт огромный человеческий потенциал.

“И я понял, что если предоставить этим талантливым молодым людям ресурс, они смогут самостоятельноо создать лучшее будущее, более сильную общину”,- отметил Гаро Армен.

Основанный им Фонд детей Армении уже 14 лет осуществляет в сельских общинах Армении предусмотренные для детей программы в здравоохранении, образовательной и социальной сферах.



Фото: Лусине Сагумян

Как отмечает Гаро Армен, СМАРТ не является классическим проектом Фонда. Эта программа преследует более амбициозные и прогрессивные цели. Школьники и молодые люди в сельских общинах будут изучать в центре программирование, роботостроение, новаторское искусство, восстановительную энергию, карьерное развитие, социальную ответственность и другие направления. В то же время родители, бабушки и дедушки этих детей могут получить в СМАРТ-центре знания по земледелию, переработке мусора, профилактическому уходу и т.д.

Гаро Армен имеет свое виденье сильной и развитой сельской общины, но он считает, что вместо того, чтобы влиять на мышление сельской молодежи, необходимо создать возможности для того, чтобы молодые люди сами осуществляли то, что считают нужным. По словам Армена, в ближайшие 5-10 лет вместе с переменами, происходящими во всем мире, изменится и ситуация в общинах. С осуществлением инвестиций и созданием различных образовательных возможностей человеческий потенциал начнет использоваться более эффективно, что, по мнению Гаро Армена, станет залогом развития и усиления сельских общин в Армении.

“Я думаю, что нужно мечтать о будущем. Если меня спросят, могу ли я конкретно описать эту мечту, я отвечу – нет. Мечту нужно претворять в жизнь с помощью людей, которые живут в селах, так как их образ жизни не похож на наш. Пока я сам не перееду жить в деревню, я не буду иметь право говорить о том, как следует жить местным жителям”,- отметил Гаро Армен.