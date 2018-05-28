Премьер-министр в Сардарапате присутствовал на праздновании, посвящённом 100-летию Республики Армения и Героических майских сражений

Премьер-министр Никол Пашинян в мемориальном комплексе героической Сардарапатской битвы вместе с Католикосом всех армян Гарегином Вторым, президентом Арменом Саркисяном, президентом Арцаха Бако Саакяном, высшим руководством Республики и посетившими мемориальный комплекс гостями принял участие в праздновании 100-летия Республики Армения и Героических майских сражений, проходившем под девизом «Век Победы».

Премьер-министр возложил венок к памятнику, увековечивающему память героев Сардарапатской битвы и воздал дань уважения. После того, как поприветствовал участников парада и принял торжественный марш Почётного оркестра, премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении министра обороны вместе с участниками мероприятия провёл инспекцию военной техники. В Сардарапатском мемориальном комплексе демонстрировались как сверхточные, сверхсовременные виды техники, стоящие на вооружении армянской армии, так и музейные образцы, которые участвовали в Сардарапатском сражении.

Затем состоялся военный парад, посвящённый 100-летию Республики Армения и Героических майских сражений. Парад представлял три военные победы ста лет государственности.

На мероприятии премьер-министр Никол Пашинян обратился с поздравительным посланием по случаю 100-летия Республики Армения и Героических майских сражений.

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Поздравительное послание премьер-министра Никола Пашиняна по случаю 100-летия Республики Армения и Героических майских сражений

Дорогой народ,

Гордые граждане Республики Армения,

Славные солдаты и офицеры армянской армии,

Многоуважаемый Президент Республики Армения,

Многоуважаемый Президент Республики Арцах,

Ваше Святейшество,

Ровно 100 лет назад в этот день, 28 мая 1918 года, в истории армянского народа произошло беспрецедентное событие: впервые в нашей действительности было основано государство, в котором власть принадлежала не царю, не князьям, а власть принадлежала народу, гражданам, и по этой причине это государство было названо республикой – Республикой Армения. И поскольку в истории нашего народа прежде ничего подобного никогда не было, это государство мы называем также Первой Республикой.

Впервые в своей истории армянский народ был не подданным, а гражданином, не слугой, а хозяином. И это был судьбоносный разворот. Конечно, это ещё было только изменением правового статуса, но этот статус армянский народ получил не в подарок от кого-то, а завоевал потом и кровью. От своих славных побед, одержанных под Баш-Апараном и Сардарапатом, наголову разбив турецкие войска, и венцом и короной этой победы стало провозглашение Первой Республики. История этих героических сражений невообразима. Как? Как это смог подвергнутый геноциду, вырезанный, ограбленный и стоящий на краю истребления армянский народа победить турецкую армию? Были ли для этого социально-экономические, военно-политические предпосылки? Нет, и трижды нет! С точки зрения прагматизма и холодного расчёта армянский народ не имел никакого шанса победить, никакой возможности, но мы победили, потому что отрезвляющим пробуждением поняли, что наша сущность не в том, чтобы быть изгнанными в пустыни и уничтоженными, что в наших жилах течёт кровь Месропа Маштоца, в наших жилах течёт кровь царя Арташеса, в наших жилах течёт кровь Вардана Мамиконяна.

Армянский народ победил, потому что в последние четыреста лет своей истории впервые возложил надежду не на других, а сам на себя. Армянский народ победил, потому что понял, что национальное государство – единственный гарант самобытности и достоинства, что только принадлежащее нам, гражданам, государство может обеспечить наше право, нашу безопасность и будущее. Мы поняли, что никакую национальную мечту невозможно реализовать не имея государства, не имея суверенитета, не имея независимости. И независимое государство – первая необходимая предпосылка для осуществления каждой национальной мечты. Армянский народ победил, потому что имел преданного лидера, как Арам Манукян, который был готов не жертвовать и наслаждаться благами власти, а нести лишения и погибнуть во имя собственного народа, который готов был во имя своего народа сражаться до последних секунд жизни. Армянский народ победил, потому что имел таких военачальников, как Товмас Назарбекян, Дро, Мовсес Силикян, Даниэл Бек-Пирумян. Армянский народ победил, потому что решил победить. Армянский народ победил и после этого армянский народ побеждал во всех тех случаях, когда решал, что должен победить, когда верил сам в себя, в свою мысль, в свой кулак, в своё прошлое и будущее.

Дорогие друзья,

Вот формула победы нашего народа: мы побеждали и будем побеждать во всех тех случаях, когда решим побеждать, когда будем возлагать наши надежды не на других, когда не отступим перед трудностями, когда полюбим, безгранично полюбим нашу родину и друг друга, когда не будем пытаться навязывать свои узко личные интересы на шею собственного народа и государства, когда каждый гражданин осознает, что что он хозяин в собственной стране, а не подданный, когда это чувство хозяина не только право, но и обязанность, но и обязательство, когда к каждому уголку родины мы будем относиться с нежностью, когда мы будем друг к другу относиться с уважением, терпением и с достоинством.

Именно так, спустя ровно сто лет после победы под Сардарапатом в апреле-мае 2018 года армянский народ одержал свою очередную славную победу, утвердив собственную власть на собственной родине. Эта победа казалась столь же невозможной, и многие до сих пор задают вопрос, как это случилось и почему. Ответ следующий: армянский народ в очередной раз возложил надежду на себя, а не на других, армянский народ поверил сам в себя, поверил в свои силы и будущее. Армянский народ должен был победить, потому что в его жилах течёт кровь героев Сардарапата и Баш-Апарана, кровь Арама Манукяна, кровь Товмаса Назарбекяна, кровь Мовсеса Силикяна, кровь Даниэла Бек-Пирумяна.

Дорогой народ,

Первая Республика имела всего два года жизни, но отцы основатели Первой Республики не занимались бесперспективными делами, а закладывали основы нового армянского государства. Только благодаря существованию Первой Республики, Армения была включена в состав Советского Союза как полноценная советская республика. И только благодаря этому статусу Армения смогла без потрясений выйти из состава СССР и получить международное признание в статусе независимой страны. Так сказать, основание Первой Республики увенчалось провозглашением Третьей Республики, увенчалось славой победы, одержанной нашим народом в Арцахской войне, и прославилось на весь мир ненасильственной, бархатной, народной революцией. И вот армянский народ, гражданин Армении переживает самую славную страницу гражданской истории, когда в стране установлена необратимая власть народа. И больше никогда, больше никогда никто не посмеет тиранить волю народа, больше никогда никто не осмелится унизить народ посредством взятки избирателю, административного принуждения или каким-либо иным способом. Любая попытка прекратить возрождение и взлёт армянского народа, удушить надежду и оптимизм народа коррупцией и вседозволенностью, любая попытка будет удостоена сокрушительного ответного удара. И гражданин-победитель Республики Армения больше никогда не допустит потери государственности или гражданства, потери суверенитета и права, потери веры и оптимизма.

Республика Армения должна существовать на планете Земля вечно, флаг Армении должен вечно развеваться, символизируя наш дух и гордость, нашу свободу и суверенитет. И для нас сегодня создалась историческая, уникальная возможность стать лекарем тысячелетней боли нашего народа, утешителем неизбывной скорби, исполнителем вековых мечтаний. И современное общество, как наследники отцов-основателей Первой Республики, героев Баш-Апарана и Сардарапата, обязано принять на себя и принимает эту историческую миссию. И значит,

Да здравствует май побед армянского народа!

Да здравствуют герои Баш-Апарана, Каракилисы, Сардарапата!

Да здравствуют отцы-основатели Первой Республики! И значит,

Да здравствует свобода!

Да здравствует Республика Арцах!

Да здравствует Республика Армения!

Да здравствуем мы и наши дети, что живём и будем продолжать жить в свободной и счастливой Армении!

Дорогой народ,

Дорогие солдаты, офицеры,

Поздравляю всех нас с 100-летием Первой Республики Армения и Героических майских сражений!

Слава Республике Армения!

Слава Вооружённым силам Армении!

Ура!