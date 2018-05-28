Заявление министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна по итогам встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом

Уважаемый коллега,

Дамы и господа,

Рад приветствовать моего французского коллегу министра Жан-Ива Ле Дриана и возглавляемую им делегацию, которая прибыла в Армению с официальным визитом. Примечательно, что г-н Ле Дриан является первым министром иностранных дел, который прибыл в Армению после внутриполитических событий и формирования нового правительства. Визит г-на Ле Дриана также символичен, так как проходит тогда, когда армяне всего мира отмечают 100-летие провозглашения Первой Республики Армения.

Программа визита министра Ли Дриана достаточно насыщена, поскольку до пресс-конференции он уже посетил Цицернакаберд и воздал дань памяти жертв Геноцида армян, а также сделал запись в мемориальной книге почетных гостей. Затем мы вместе посетили мемориал Муса Лер (Муса-Дага). Спасение мусалерских армян является еще одним важным проявлением армяно-французской дружбы.

Честно говоря, этот визит в Мусалер был очень эмоциональным моментом, и я думаю, что очень интересным опытом для нас было то, что мы вместе разделили этот эмоциональный момент.

Позже министр встретится с президентом Арменом Саркисяном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Сегодня мы можем однозначно заявить, что привилегированные отношения между Арменией и Францией опираются на традиционную дружбу армянского и французского народов и проявления взаимной поддержки.

Со времени независимости мы всегда чувствовали поддержку и дружбу Франции, и с гордостью можем констатировать, что армяно-французские отношения находятся на высоком уровне, чему доказательством являются постоянный политический диалог, периодические государственные визиты на уровне глав государств, глубокие узы сотрудничества в разных сферах, тесное взаимодействие в международных структурах и, конечно же, существование активной франко-армянской общины.

Мы провели очень плодотворное обсуждение с моим коллегой по многим вопросам нашей двусторонней повестки дня, сотрудничества в различных международных форматах и коснулись расширения договорно-правовой базы.

В повестке дня нашей встречи был государственный визит президента Макрона в Армению осенью.

Мы также обсудили двусторонние торгово-экономические отношения. В этом контексте мы с моим коллегой отметили, что, несмотря на существующие результаты, наше сотрудничество в этой области, имея большие возможности и перспективы развития, все еще уступает уровню политических отношений. Мы обменялись мыслями о совместных шагах с целью придания нового импульса двусторонним торгово-экономическим отношениям. Французские компании сделали значительные инвестиции в экономику Армении, и мы готовы создать наиболее благоприятные условия для новых французских инвесторов.

Мы действительно уделили большое внимание этим вопросам. Наш общий интерес - видеть более ощутимые результаты в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве между Арменией и Францией. Я думаю, что предпосылки для этого есть. Но, естественно, я не буду забегать вперед. Главное не говорить об этом, а увидеть и сразу же воспользоваться ими. Мы считаем, что скоро это будет иметь свое объективное и практическое выражение.

Я рад отметить, что мы уже подписали соглашение о создании и деятельности в Армении Французского агентства развития (AFD) и Компании по содействию экономическому сотрудничеству (Proparco).

Мы говорили о децентрализованном сотрудничестве, образовательных и культурных связях, совместных программах и инициативах в этих областях, которые являются ключевыми компонентами наших отношений.

Армения придает большое значение открытию Национального центра Армянской памяти и культуры в Париже, а также инициативе по созданию французского культурного центра на основе Центра Шарля Азнавура в Ереване.

Приятно, что армянский Центр креативных технологий ТУМО стал источником вдохновения и на его примере в Париже тоже планируется открыть аналогичный центр, который в дальнейшем станет одним из укрепляющих дружбу мостов.

Сегодня в рамках семидесяти соглашений о взаимном сотрудничестве между городами и регионами Армении и Франции реализуются многочисленные совместные проекты в сфере туризма, сельского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения и других сферах.

И Армения, и Франция гордятся Французским университетом Армении, являющимся самым удачным примером нашего тесного взаимодействия в сфере образования, одним из самых востребованных университетов в образовательной системе Армении. Один из моих сыновей также является выпускником этого ВУЗа с высоким рейтингом. Я являюсь, так сказать, родителем, «подтверждающим факт». Очень важно, что это учебное заведение расширяется, уже в этом году планируется открыть новый факультет.

В центре нашего внимания была также подготовка намеченного в октябре в Ереване саммита Международной организации франкофонии. В этом контексте мы вновь подтвердили как обязательство Армении организовать и провести на высоком уровне это важнейшее мероприятие, так и участие французской стороны на высшем уровне и активную вовлеченность в работах саммита.

Мы обменялись мнениями по поводу сотрудничества между Арменией и Евросоюзом, подписанного между Республикой Армения и Европейским союзом Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и о открывающихся новых перспективах для армяно-французского взаимодействия в этом формате. Естественно, это также является одним из важных вопросов нашей двусторонней повестки дня.

В ходе нашей встречи мы коснулись карабахской проблемы. Армения придает важное значение усилиям Франции, совместно с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россией и Соединенными Штатами, по мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. В этом контексте мы вновь подтверждаем приверженность Армении исключительно мирному урегулированию карабахской проблемы. Мы с коллегой были едины во мнении, что для успеха процесса важно наличие способствующей миру атмосферы.

У нас состоялся детальный обмен мнениями по ситуации, сложившейся вокруг иранской ядерной программы, и урегулированию сирийского кризиса.

Перед тем, как я передам слово моему коллеге, хочу поздравить всех нас в связи с Днем Республики. Столетие назад, благодаря единству и непреклонному духу армянского народа, многовековое заветное желание восстановления независимой государственности армянского народа было претворено в жизнь - основанная на демократических ценностях независимая Армянская государственность.

Я действительно от всего сердца поздравляю всех нас. Этот символический факт того, что министр иностранных дел нашей дружественной страны, нашего дружественного народа находится в Армении именно сегодня, имеет большое значение. Еще раз хочу поблагодарить Вас, господин министр, и передать Вам слово.